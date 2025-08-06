7 Yıldır Kayıp Emine Özkaya için 2 Tutuklama - Son Dakika
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7 Yıldır Kayıp Emine Özkaya için 2 Tutuklama

06.08.2025 18:49
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İstanbul'da 7 yıl kayıp olarak aranan Emine Özkaya'nın akıbetiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 7 yıldır kayıp olarak aranan Emine Özkaya'nın (23) akıbetinin tespitine yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aralık 2018'den bu yana kendisinden haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu bulunan Özkaya'nın akıbetinin belirlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Yapılan istihbari, teknik ve saha çalışmalarında, Polonya'dan gelen Özkaya'nın 2 Aralık 2018'de Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı, Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'na gittiği ve sevgilisi Irak uyruklu Amjed Mohsin M.M. ile irtibata geçip Eskişehir'e otobüs bileti satın aldığı tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda, Özkaya'nın aynı gün Eskişehir Otogarı'nda buluştuğu sevgilisinin evine gittiği, 3 Aralık saat 03.00 sıralarında kullandığı telefondan ailesine ve arkadaşlarına mesaj atıldığı, bu tarihten sonra da kendisine bir daha ulaşılamadığı belirlendi.

Şüpheli Amjed Mohsin M.M'nin o gece evden tek başına ayrıldığı, Şanlıurfa'ya giderek birkaç gün sonra geri döndüğü, bir hafta sonra ise evden taşındığı an laşıldı.

Bunun üzerine Amjed Mohsin M.M'nin evinde detaylı inceleme başlatan ekipler, salondaki parkelerin altında bazı izler olduğunu tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunan 1 kadın ve 4 erkeğe ait DNA izi, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek incelemeye alındı.

Emine Özkaya'nın, sevgilisi Amjed Mohsin M.M. tarafından öldürülerek cesedinin ortadan kaldırılmış olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, 11 Temmuz 2025'te Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonda, şüpheliler Asaad Monsin M.M. (37), D.U.B. (33) ve E.A. (34) yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Olayın birinci derece şüphelisi Amjed Mohsin M.M'nin ise 2021'de Eskişehir'de sevgilisi olan başka bir kişiyi öldürerek baltayla parçalara ayırdığı gerekçesiyle tutuklandığı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı.

Amjed Mohsin'in ifadesi Eskişehir'de alınırken, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Amjed Mohsin M.M. ile Asaad Monsin M.M. çıkarıldıkları hakimlikçe "planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, D.U.B. ve E.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 7 Yıldır Kayıp Emine Özkaya için 2 Tutuklama - Son Dakika

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