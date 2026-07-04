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71 Yıldır Berberlik Yapıyor

71 Yıldır Berberlik Yapıyor
04.07.2026 12:15
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Zeki Tarhan, 83 yaşında 71 yıldır Eskişehir'de dükkanını aynı hevesle açıyor.

ESKİŞEHİR'de 71 yıldır aralıksız berberlik yapan Zeki Tarhan (83), hala dükkanını ilk gün hevesiyle açtığını söyledi. Küçük dükkanından kazandığıyla 3 çocuğunu büyütüp okuttuğunu ifade eden Tarhan, "Müşterilerim uzun yıllardır benden başkasına tıraş olmaz. Ayağında kısa pantolonla gelip şu anda dede olmuş müşterilerim hala bana geliyor" dedi.

Eskişehir'de oturan Zeki Tarhan, 12 yaşındayken meslek arayışına girdiği sırada abileri ve babasının teşvik etmesiyle 1955 yılında berber çıraklığına başladı. Berberliği çok sevdiğini fark ederek, işini severek yapmaya başlayan Tarhan, mesleğiyle evini geçindirip 3 çocuğunu büyüttü. Tarhan, mesleğinde 71 yılı geride bırakmasına rağmen her sabah ilk günkü hevesle dükkanını açtığını söyledi. Her sabah dükkanını açtıktan sonra tıraş malzemelerini silerek, tezgaha dizdiğini, ortalığı temizledikten sonra kendi bakımını yaptığını ve müşterilerini beklediğini anlatan Tarhan, kendisine tıraş olmaya gelenleri yalnızca müşteri olarak değil, bir arkadaş olarak gördüğünü söyledi.

Meslek hayatı boyunca kurduğu sıkı dostluklar sayesinde müşterileriyle olan arkadaşlığının 50-60 yılı bulduğunu, arkadaşlarının da kendisinden kopmayarak yalnızca tıraş olmaya değil, kahvaltı yapıp sohbet etmeye de geldiklerini sözlerine ekleyen Tarhan, "Ben şimdi gençliğimdeki gibi dükkanı her sabah aynı şevkle, aynı hevesle açıyorum. 71 yıldır işte aynı saatte açarım. Dükkanda temizlik yapıyorum. Artık her şeye hazırlıyorum. Müşterileri bekliyoruz. Dünyaya bir kez daha gelsem berber olurum. Müşterilerle bir ağabey kardeş gibi burada kahvaltımızı da yapıyoruz, yemeğimizi de yiyoruz. Bir koltuğa oturdu mu bir daha kalkmazlar yani. Yıllarca devam eder bu. Artık bir aile gibi olduk. Birbirimizi tanıdık. Burada muhabbet, sohbet. Hiç başka bir tarafa gidip, tıraş olmazlar. Başka şehre gitti mi bir hafta, on gün beklerler beni. Hiç başka tarafa gitmeyen tıraş olanlar var. Tabi rahmetli oldular şimdi. Çocukluğundan beri, ayağında kısa pantolon olup da şimdi daha 70-80 yaşında dede olmuş müşterilerim hala geliyor bana tıraş oluyor" diye konuştu.

'BEN HİÇ TARİF ETMİYORUM KENDİSİ NASIL YAPACAĞINI BİLİYOR'

Zeki Tarhan'ın 35-40 yıldır müşterisi olan İlhan Yenilmezsoy, başka berbere giderse rahatsız olacağını söyledi. Tarhan'ın berber koltuğuna oturduğunda içinin rahat olduğuna dikkat çeken Yenilmezsoy, "35-40 yıldan beri Zeki ağabeyin müşterisiyim. Valla devamlı geliyoruz. Harika bir berber. Kendimi bırakıyorum çünkü saçlarım kesileceği zaman ben hiç tarif etmiyorum. Otomatik olarak kendisi nasıl yapacağını biliyor. O yönden de içim rahat. Başka berberde tıraş olamıyorum. Niye olamıyorum? Çünkü oturdum berberde koltuğunda tarif etmem lazım. Oturduğumda her seferinde tarif etmem lazım" dedi.

'ARAMIZDAKİ BERBER MÜŞTERİ İLİŞKİSİ DEĞİL, DOSTLUK İLİŞKİSİ'

Zeki Tarhan'a müşteri olarak geldikten sonra 55 yıla yakın dostluk kurduklarını ifade eden Kasım Değirmenci (80) ise tıraş olmasa bile dükkana gelip, sohbet ettiğini söyledi. Çocuklarının ilk tıraşlarını da Tarhan'ın yaptığını belirten Değirmenci, "Ben 55 yıldan beri Zeki beye tıraş oluyorum. Bundan sonra başkasında tıraş olamam. Zaten esnaf komşuyduk. Bir de tabi dostumuz var, arkadaşlarımız var. Çayımız, kahvemiz eksik değil, dostluğu, arkadaşlığı, muhabbeti var. Çocuklarımın da ilk tıraşını Zeki yaptı. Başka bir berbere gitmeyi tercih etmem. Şimdi işin gerçeği de o. Ben buraya her gün demeyeyim de iki günde bir muhakkak gelirim. 55 seneye yakın dostluğumuz var. Berber müşteri ilişkisi değil, dostluk ilişkisi aramızdaki" ifadelerini kullandı.

'İKİNCİ ADRES OLARAK ZEKİ AĞABEYİMLE BULUŞURUZ'

Zeki Tarhan'ın 50 yıllık müşterisi Sedat Özmen (73), kurdukları dostluğun çok büyük olduğunu söyledi. Memlekete gittiğinde bile Tarhan'ı özleyip aradığını ifade eden Özmen, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir duygu. Arkadaşlığımız daim. 76'dan beri beraberiz hemen hemen. Evden çıktıktan sonra ikinci adres olarak Zeki abimle burada buluşuruz. Ondan sonra namaza falan beraber gider geliriz. Öğlen burada yemek yeriz. Benim saç modelimi bilir, devamlı aynı şekilde tıraşımı yapar benim"

Kaynak: DHA

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