Çetin Doğan, 28 Şubat davası kapsamında tahliye edildi - Son Dakika
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Çetin Doğan, 28 Şubat davası kapsamında tahliye edildi

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28 Şubat davasında mahkum olan ve kalan cezası kaldırılan emekli komutanlardan 84 yaşındaki Çetin Doğan, İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Doğan, cezalarının kaldırılmasının bir af olmadığını belirterek, 'Bir af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir' dedi.

17.05.2024 13:29
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR) - 28 Şubat davasında mahkum olan ve kalan cezası kaldırılan emekli komutanlardan 84 yaşındaki Çetin Doğan, İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Doğan, cezalarının kaldırılmasının bir af olmadığını belirterek, "Bir af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'nın 104. maddesindeki yetkisini kullanmasıyla kalan cezasın kaldırılan 84 yaşındaki Çetin Doğan, İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

Eşi ve sevenleri tarafından cezaevi önünde karşılanan Doğan, açıklamalarda bulundu. Doğan, "Eşime, dostlara kavuştuğum için mutluyum ama adalet bu değil. Son 15 yılımın yarısını hapishanede, yarısını da davalarla boğuşarak geçirdim, maalesef. Türkiye'de adalet yerine oturmadıkça hiçbir şey, hiçbir konu düzelmez. Adalet hepimizin için lazım. Gerekli olan bir şey. Umarım bundan sonra son olur. Bütün bu olaylar, keyfi tutuklamalar" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN ANAYASAL GÖREVİ"

Doğan, şunları söyledi:

"Televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Bir af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Anayasanın 87'inci maddesinde doğrudan doğruya özel ve genel af Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir yazmaktadır. Anayasa'nın altıncı maddesinin üçüncü fıkrasında da 'hiçbir şahıs ve kurum kaynağını Anayasa'dan almayan devlet yetkisini kullanamaz' diyor. Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri yazılmış durumda. Bunların içerisinde Genelkurmay Başkanlığını, bakanları atama gibi bu görevlerden bir tanesi de adli tıp tarafından verilmiş rapora göre sürekli hastalık, sakatlık ve kocamışlık halinde olanlar bırakılır. Kaldı ki emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Ne için? Bizim bir yıl daha uzun süre kalmamızın sebebi bir türlü anlaşılamadı. Nihayet herhalde Cumhurbaşkanı'na sunma imkanı buldular. Bu konuda basına minnettarlığımı, şükranlarımı ifade ediyorum. Bu konuda adaletin yerine getirilmesi için katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum."

"SAĞLIĞIM YERİNDE DEMEK İÇİN ARTIK İŞ İŞTEN GEÇTİ"

Sağlık durumuna ilişkin bilgi de veren Doğan, "Sağlık durumum hastaneden malum gece yarısı doğrudan doğruya acil serviste hastaneye yatırıldım. 50 gün civarında hastanede kaldım. Eski halime döndüm. Yani kronik hastalıklarım devam ediyor. Ama kriz de meydana gelen pankreas ve safra kesesi tıkanıklığı ve iltihaplanması ve sonunda safra kesesinin alınmasıyla sonuçlandı. O bakımdan yani eski sağlık durumuma döndüm, sağlığım yerinde demek için artık iş işten geçti. Yaşımız zaten 84" diye konuştu.

Çetin Doğan, cezaevinde kaldığı süreçteki özlemlerini, "Çok şey özledim. Dostlarla sohbet etmeyi özledim. Her şeyden önce sevdiklerimi, başta eşim yanımda bu en büyük mutluluk. Dostlarım, akrabalarım burada, görüyorum. Benim can yoldaşlarım burada" diye ifade etti.

Çetin Doğan, 28 Şubat davası kapsamında tahliye edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çetin Doğan, 28 Şubat davası kapsamında tahliye edildi - Son Dakika

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