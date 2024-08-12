9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var - Son Dakika
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9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var

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Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün, üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin ön raporda, otobüste teknik arıza ve kusurun bulunmadığı, şoförün şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı ve kazaya doğrudan etkisi olduğu belirtildi.

12.08.2024 15:21  Güncelleme: 15:31
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Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün, üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilgili ön rapor çıktı. Raporda, Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, şoför Çetin Karayel'in (45) şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği ve doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel'in kullandığı Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, 9 Ağustos Cuma günü Ankara- Eskişehir arasındaki E-90 kara yolunun Olukpınar Köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Otobüs, üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Kazada otobüs şoförü Çetin Karayel ile birlikte Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Dilan Bayar (31), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Muhammet Ozan Bayar (10) hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

7 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda olduğu, 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralılardan bir kısmının ayakta tedavi edildiği, bir kısmının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Yolcu otobüsünün yedek şoförü Burak D. ve muavin Muhammet K. ise tedavilerinden sonra taburcu edildi.

9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var

OTOBÜS KAZADAN 10 DAKİKA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı. Makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyetin ön raporu Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, buna ilişkin incelemelerin detayının asıl raporda yer alacağı belirtildi. Raporda otobüsün Doğubayazıt çıkışından, kazanın gerçekleştiği Olukpınar mevkisine kadar olan kayıtları ve durakladığı dinlenme tesislerindeki görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Ankara'da son olarak Mevlana Bulvarı, Armada AVM ve Temelli Karakolu güzergahında görüntüleri incelenen otobüsün, son olarak kazadan 10 dakika önce 04.50 sıralarında görüntülendiği bilgisi raporda yer aldı. Raporda, kazada ölen şoför Çetin Karayel'in, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği ve doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi. Bilirkişi heyetinin ayrıntılı incelemeden sonra asıl raporu savcılığa sunacağı öğrenildi.

Öte yandan otobüsün ve Çetin Karayel'in, kazadan önce çekilen yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Çetin Karayel'in, otobüste direksiyon başındaki yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
Kaynak: DHA

Ankara, Ankara, Ulaşım, Trafik Kazaları, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ALİ ÇAYIR: Bu hale gelmiş hurdaya çıkmış bir araçta teknik arıza ve kusurun olmadığı kanısına nasıl varıldı acaba 1 14 Yanıtla
  • Murat Çevre: Bunun için Rapora ne gerek vardı Zaten belli 8 5 Yanıtla
  • Düş Sokağı: İp gibi dümdüz yol şoför uyumuş belli bu otobüs kazalarinin yüzde doksan dokuzu gece oluyor gece yolculuk asla yapmayın 6 1 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: benide çek bir sen eksik kal o kadar can gitti alllah rahmet eylesin allah sabır versin 1 2 Yanıtla

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