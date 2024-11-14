9 Yaşındaki Yiğit Kurt'un Cenazesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

9 Yaşındaki Yiğit Kurt'un Cenazesi

9 Yaşındaki Yiğit Kurt\'un Cenazesi

Galatasaray hayranı Yiğit Kurt, kaza sonrası beyin ölümü gerçekleştikten sonra toprağa verildi.

14.11.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden hayranı olduğu Galatasaray'ın maçını izlemek için babası Serkan Kurt (43) ile İstanbul'a giderken meydana gelen kazada yaralanıp, 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu Yiğit Kurt (9), Bodrum'da toprağa verildi.

Bodrum'da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile İstanbul'daki Galatasaray- Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da otomobille yola çıktı. Serkan Kurt idaresindeki otomobil, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir TIR'la çarpıştı. Baba-oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Serkan Kurt, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Yiğit Kurt'un önceki beyin ölümü gerçekleşti. Kurt'un organları, ailesi tarafından bağışlandı.

GALATASARAY BAYRAĞINA SARILI TABUTU OMUZLARDA TAŞINDI

Kurt için bugün Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde öğle vakti cenaze düzenlendi. Cenazeye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK oyuncuları Celal Dumanlı, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, babası Serkan Kurt, annesi Pınar Kurt, yakınları ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı. Anne Pınar Kurt ve baba Serkan Kurt, güçlükle ayakta dururken anneyi ve babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. Kurt çifti, oğullarının tabutu önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Serkan Kurt'un başında sargı ve boyunlukla katıldığı cenazede Yiğit Kurt'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kurt'un cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un aileyi arayarak taziyelerini ilettiği belirtildi. Galatasaray Spor Kulübü'nün 23 Kasım'da Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesi Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret edeceği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Bodrum, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 Yaşındaki Yiğit Kurt'un Cenazesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
22:11 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike’nin cansız bedenine ulaşıldı 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike'nin cansız bedenine ulaşıldı
22:01 Nusret’in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi
21:57 FIFA’dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek
21:50 Antalya’da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş
21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
21:10 Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 16:14:12. #1.11#
SON DAKİKA: 9 Yaşındaki Yiğit Kurt'un Cenazesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.