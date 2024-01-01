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2023'e damga vuran olayların fotoğrafları için 'Yılın Kareleri' oylaması başladı - Son Dakika
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2023'e damga vuran olayların fotoğrafları için 'Yılın Kareleri' oylaması başladı

Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylaması, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen 147 etkileyici fotoğraf arasından seçim yapılmasını sağlayacak. Bu yıl 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' başlıklı iki yeni kategori de eklendi. Oylama, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde gerçekleştirilecek ve 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

2023\'e damga vuran olayların fotoğrafları için \'Yılın Kareleri\' oylaması başladı
01.01.2024 - 09:16,
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Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması başladı.

Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 147 fotoğraf arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.

Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel, " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" başlığıyla iki kategori eklendi.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan 22 fotoğraf, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulacak.

İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen 25 fotoğraf karesi, "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoriden oylanabilecek.

Ana kategorilerden "Çevre ve Yaşam" kategorisinde 45, "Haber" kategorisinde 30 ve "Spor" kategorisinde ise 25 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Filistin'den İskoçya'ya, Afganistan'dan Peru'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunulacak.

Oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebilecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 416 bin 746 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2024 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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