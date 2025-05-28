AB'den Karadeniz Güvenlik Merkezi Teklifi - Son Dakika
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AB'den Karadeniz Güvenlik Merkezi Teklifi

28.05.2025 14:50
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AB, Karadeniz'de erken uyarı sistemi olarak hizmet verecek bir güvenlik merkezi kurmayı önerdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Karadeniz'de "erken uyarı sistemi olarak" hizmet verecek "Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi" kurulmasına dair bir teklif hazırladığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Kallas, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Asya ve Avrupa'ya bağlantısı nedeniyle ve güvenlik, ticaret ve enerji konularında AB için "büyük stratejik öneme" sahip olduğunu söyledi.

Ukrayna ve Moldova gibi bölge ülkelerinin AB ile ilişkilerini geliştirdiğini belirten Kallas, "Türkiye de çok önemli bir ortak ve (AB'ye) aday ülke." dedi.

Kallas, bölgenin potansiyelinin Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle "gölgelendiğini" ve "hava sahası ihlalleriyle limanlara ve nakliye yollarına yönelik saldırıların bu gerçeği gösterdiğini" ifade etti.

AB Komisyonu'nun Karadeniz'de Birliğin "Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi" kurulması önerisinde bulunduğunu açıklayan Kallas, "Bu merkez, Avrupa'nın Karadeniz'deki erken uyarı sistemi olacak. Durumsal farkındalığı artıracak, açık deniz tesisleri ve deniz altı kabloları gibi kritik altyapıları korumaya yardımcı olacak. Merkez ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki herhangi bir barışı izlemeye yardımcı olabilir." diye konuştu.

Kallas ayrıca, Karadeniz'de limanlar, demir yolları, kara yolları ve havalimanlarının "ağır askeri teçhizatı idare edecek şekilde" geliştirilmesine yönelik teklifte bulunduklarını aktararak, "Yükseltmeler, birliklerin ihtiyaç duyuldukları yerde, ihtiyaç duyuldukları zamanda bulunabilmelerini sağlamaya yardımcı olacaktır. (Askeri) Ekipmanı bölgeye daha hızlı ulaştırmak caydırıcılığı güçlendirir ve ayrıca NATO'yu destekler." ifadelerini kullandı.

Karadeniz bölgesinde "mayın tehdidi" bulunduğunu ve bölgenin bunlardan arındırılması için çaba vereceklerini söyleyen Kallas, AB'nin Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fonu'nun bu konuda katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Kallas, teklif ettikleri "Karadeniz Deniz Güvenliği Merkezi"nin nereye kurulmasının planlandığı hakkındaki soruya, "(AB) Üye devletlerle uygun yer ve ayrıca operasyonel model üzerinde çalışacağız. Tekrar ediyorum, bunun ulusal değil bölgesel olması önemli çünkü bu bir Avrupa projesi." yanıtını verdi.

"Türkiye'nin de çıkarına" mesajı

Ankara tarafından bu projeye yönelik geri dönüş alıp almadıkları sorulan Kallas, şunları kaydetti:

"Bu yeni Karadeniz stratejisi, Türkiye de dahil olmak üzere Karadeniz çevresindeki tüm ülkelerin ilgisini çeken konularda daha yakın bir şekilde birlikte çalışmaya yönelik bir davet. Yani, deniz durum farkındalığını artırmaya ve ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız. Ayrıca, neler olup bittiği ve bu konuda tüm Karadeniz ortaklarımızla neler yapabileceğimiz konusunda bilgi paylaşımında bulunuyoruz. (Proje) Türkiye'nin de çıkarına. Dolayısıyla, sonuçlar olabilir veya Karadeniz çevresindeki tüm ülkeler bu sonuçlardan faydalanabilir. Bu bölgenin güvenliğinin yalnızca birkaç ülkenin omuzlarına yüklenemeyeceği, bunun için gerçekten işbirlikçi bir yaklaşım olması gerektiği de açık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den Karadeniz Güvenlik Merkezi Teklifi - Son Dakika

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