AB'den Suriye'ye Destek Vurgusu - Son Dakika
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AB'den Suriye'ye Destek Vurgusu

AB liderleri, Suriye'de terörle mücadele ve kimyasal silahların imhası için önlemler alacak.

20.12.2024 02:16
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu ve Yüksek Temsilcisinden Suriye'de terörle mücadele ve kimyasal silah stoklarının imhasıyla ilgili alınabilecek önlemlerle ilgili ülkeyi desteklemek için seçenekler üzerinde çalışma yapmasını istedi.

Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesinin Orta Doğu başlığıyla ilgili sonuç bildirisi kabul edildi.

Bildiride öncelikle Lübnan'daki duruma değinilerek, taraflar 27 Kasım'da İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına riayet etmeye davet edildi.

Bu bağlamda, AB'nin Lübnan ordusunun güçlendirilmesine katkıda bulunmak da dahil olmak üzere, ülkenin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve devlet inşa çabalarını desteklemeye devam edeceği belirtilirken, Lübnanlı siyasi liderlere bir başkanın hızla seçilmesi de dahil olmak üzere, siyasi ve ekonomik çıkmazın üstesinden gelmek için gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.

Gazze

Bildiride AB liderleri, İsrail'in Gazze'de UNRWA'nın görevini yerine getirme kapasitesi üzerindeki engellemesiyle ilgili derin endişelerini dile getirdi.

Bildiride Gazze'de derhal ateşkes, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, Gazze genelinde insani yardıma erişimin acilen iyileştirilmesi ve sürekli dağıtımı çağrısında bulunan AB liderleri, Birliğin iki devletli çözüme olan bağlılığını yineledi.

Tüm tarafların iki devletli çözümü baltalayacak eylemlerden kaçınması gerektiğine işaret edilen bildiride, Filistin Yönetiminin acil ihtiyaçlarını karşılaması, kurumsal kapasitelerini oluşturması ve reform gündemini uygulaması için destekleneceği mesajı verildi.

Suriye

AB liderleri, bildirinin Suriye ile ilgili kısmında Esed rejiminin çökmesini, "ülkeyi yeniden birleştirmek ve inşa etmek için tarihi bir fırsat" olarak niteledi.

Bildiride Suriye halkının meşru isteklerini karşılayan kapsayıcı ve Suriye liderliğindeki bir siyasi sürecin öneminin altı çizilirken, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin çalışmalarını destekler. Suriye'nin güvenli sınırlar içindeki bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü uluslararası hukuka uygun olarak tam olarak saygı görmelidir. AB liderleri, kadın hakları, mezhepsel olmayan yönetim ve dini ve etnik azınlık üyelerinin korunması da dahil olmak üzere insan haklarına saygı gösterilmesinin ve Suriye'nin kültürel mirasının korunmasının sağlanmasının gerekliliğinin altını çizer."

Suriyelilerin geri dönüşü konusuna da değinilen bildiride, bunun güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde olması gerektiği vurgulandı.

Bildiride ayrıca, "AB Konseyi, terörle mücadelenin, terörist grupların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesinin ve Suriye'nin kalan kimyasal silah stoklarının imhasının önemini vurgular ve bu bağlamda AB Komisyonu ile AB Yüksek Temsilcisini Suriye'yi desteklemek için önlemlere ilişkin seçenekleri sunmaya davet eder." denildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Brüksel, Lübnan, Suriye, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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