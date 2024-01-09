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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: Gazze'deki sivil ölümleri durdurmalıyız - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: Gazze'deki sivil ölümleri durdurmalıyız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayarak, sivillerin ölümlerinin sona ermesi çağrısında bulundu. Borrell, Lübnan ve Suudi Arabistan ziyaretlerinde bölgesel çatışma riskini önlemeye odaklandığını belirtti ve İsrail-Filistin çatışmasının siyasi bir çözüm gerektirdiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi: Gazze\'deki sivil ölümleri durdurmalıyız
09.01.2024 - 13:22,  Güncelleme: 13:29
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki can kaybının sona ermesi gerektiğini vurgulayarak "Artık Gazze'de sivillerin öldürülmesini durdurmalıyız." dedi.

Borrell, Lübnan ve Suudi Arabistan temaslarının ardından yaptığı açıklamada, ziyareti sırasında Gazze'deki insani durum ve bölgesel çatışma riskinin önlenmesine odaklandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile yaptığı görüşmede Gazze'deki durum hakkında bilgi aldığını aktaran Borrell, bölgede yüzbinlerce insanın evini kaybettiğini, gıda bulamadığını ve koşulların "dehşet verici" olduğunu kaydetti.

Lübnan-İsrail sınırında ve Kızıldeniz'de tırmanan gerilimin bölgesel çatışmaya dönüşmesinin engellenmesi gerektiğine değinen Borrell, "Savaşın büyümesi değil, durması gerekiyor. Savaşın yayılmasını önlemenin tek çözümü ise İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya siyasi çözüm aramaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'da barış, güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarına devam etme konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

İsrail-Filistin konusunda çözümün askeri değil, siyasi olması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Artık Gazze'de sivillerin öldürülmesini durdurmalıyız. Bu kadar çok sayıda can kaybı yaşanmasını durdurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Borrell, dün ayrıca, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüşmüştü.

Kaynak: AA
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