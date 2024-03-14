AB Komiseri: İsrail, UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamadı - Son Dakika
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AB Komiseri: İsrail, UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamadı

AB'nin Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını destekleyecek hiçbir kanıt sunmadığını belirtti. Lenarcic, UNRWA'nın faaliyetlerine devam edebilmesinin önemli olduğunu vurguladı ve İsrail'in suçlamaları üzerine UNRWA'nın doğru ve etkili bir şekilde tepki gösterdiğini söyledi. UNRWA, Filistinli mültecilere insani yardımlar sağlayan bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor ve İsrail'in hedefinde bulunuyor.

14.03.2024 22:03  Güncelleme: 22:07
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Avrupa Birliği'nin (AB) Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, İsrail'in son haftalarda hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik suçlamalarını destekleyecek hiçbir kanıt sunmadığını belirtti.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Brüksel'de bir grup gazeteciye konuşan Lenarcic, İsrail'in, UNRWA hakkında ortaya attığı iddialarla ilgili kendisine, AB yönetimindeki herhangi birine ya da herhangi bir UNRWA bağışçısına kanıt sunmadığını söyledi.

İsrail'in iddiaları nedeniyle ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin bağışlarını dondurduğu UNRWA'nın faaliyetlerine devam edebilmesinin önemli olduğunu kaydeden Lenarcic, "(İsrail'in suçlamaları üzerine) UNRWA doğru, anında ve etkili bir şekilde tepki gösterdi. Çeşitli önlemler aldı. Bir soruşturma var. Bir inceleme var. Şu ana kadar tüm bunlardan memnunuz." ifadelerini kullandı.

UNRWA'yı "yeri doldurulamaz bir kuruluş" olarak nitelendiren Lenarcic, "UNRWA'nın burada (Gazze Şeridi'nde) kritik bir rolü var çünkü eşsiz bir altyapıya, depolara, barınaklara ve lojistik kapasiteye sahip." diye konuştu.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

Söz konusu iddiaların ardından ABD, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 23 Şubat'ta BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e yazdığı mektubunda İsrail'in iddialarla ilgili kanıt sunmadığını belirtmişti.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsveç ve Kanada'dan 9 Mart'ta ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, iki ülke, UNRWA'ya finansal desteğe yeniden başlayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

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