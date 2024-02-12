AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: İsrail\'e Gazze saldırısını engellemek için baskı yapılmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde 1,7 milyon Filistinlinin kaçacak yeri olmadığını, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiği söyledi.
Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının Brüksel'deki gayriresmi nitelikli toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin de toplantıya katılacağını ve Gazze'deki insani krizine ilişkin son durumun ele alınacağını belirten Borrell, şunları söyledi:
"Mısır sınırındaki durumdan çok endişeliyiz. İsrail tarafından yeni bir operasyon yürütülüyor gibi görünüyor. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, nereye tahliye edilebileceklerini söylemeden 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesini istiyor."
Borrell hem kendisi hem de AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının dün birçok mesaj yayımlayarak İsrail'den Mısır sınırındaki Filistinlilere yardım girişini engellememesini istediklerini anımsatarak, şöyle devam etti:
"Artık endişemizi ifade etmekten başka bir şey yapmalıyız. Artık birçok kişi İsrail'in eylemlerinin orantılı olmadığını, ölü sayısının kaldırılamayacak düzeyde olduğunu söylüyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden bile söyledi. İsrail'in en büyük destekçisi, bunu kendisi de dile getiren Biden bile İsrail'in eylemlerinin orantısız olduğunu, ölü sayısının, sivil kayıpların sayısının inanılmaz olduğunu söyledi. Ama ben şunu soruyorum; sözler dışında başka ne yapabiliriz?"
İsrail'e silah satışını durdurma çağrısı
Bir gazetecinin "Peki eyleme geçmeye dair sizin bir öneriniz var mı?" sorusu üzerine Borrell, "AB, İsrail'e silah sağlamıyor. Başkaları sağlıyor. Eğer ölü sayısının çok yüksek olduğunu düşünüyorlarsa, bunu az tutmak için yapabilecekleri bir şeyler vardır belki." değerlendirmesini yaptı.
Borrell, şunları kaydetti:
"İsrail'e baskı yapmaya devam etmeliyiz. İnsani yardım aktörlerini desteklemeye devam etmeliyiz. İsrail, 1,7 milyondan fazla kişinin bulunduğu bir bölgeye saldırırsa insanlar duvara çarpacak. Kaçacak yerleri yok. Biliyorsunuz savaş olduğunda insanlar kaçar. Ancak Gazze'deki insanlar kaçamıyor. Kapılar kapalı. Hiçbir yere kaçamadan bombalanıyorlar."
AB Yüksek Temsilcisi ayrıca "İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil. Sadece şimdi değil, yıllar öncesinden bu böyle." değerlendirmesini yaptı.
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