ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsalar da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonominin büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.