ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
19.02.2026 18:15
ABD Başkanı Donald Trump Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Donald Trump, İran ile 10 gün içinde anlaşma yapabileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump İran ile müzakerelere ilişkin "İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında kürsüde önemli açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı konuşmada, "Bu kurulun, hem güç hem de prestij açısından en önemli kurul olduğuna inanıyorum. Buna yakın başka bir şey hiç olmadı" dedi.

ALİYEV VE PAŞİNYAN'I AYAĞA KALDIRDI

Katılımcıların hepsine tek tek seslenen ve katılımları için teşekkür eden Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e seslenerek ayağa kalkmalarını söyledi. Trump, Paşinyan ve Aliyev'e artık "dost" olduklarını söyledi.

"İRAN İLE ANLAŞABİLİRİZ"

Sık sık tehdit ettiği ülkelerden İran ile yakın zamanda anlaşabileceklerini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız aksi takdirde kötü şeyler olur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere ilişkin, "Bir adım daha ileri gitmemiz gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Belki bir anlaşma yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde bunu öğreneceksiniz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "tarihin en prestijli kurulu" olarak nitelediği Gazze Barış Kurulu toplantısından açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Savaşları bitirmek için çok çalıştık. 8 savaşı bitirdik. 9'uncusu yolda. "Barıştan ucuz bir şey yok. Savaştan artık yüz kat daha maliyetli. Barıştan önemi hiçbir şey yok."

"GAZZE'DE SAVAŞ BİTTİ"

Trump, "Gazze'nin, Orta Doğu'nun ve tüm dünyanın daha parlak geleceğini güvence altına almak için birlikte çalışıyoruz. Barış Kurulu çoğunlukla liderlerden ve inanılmaz derecede saygı duyulan kişilerden oluşuyor. Çoğunlukla Orta Doğu ülkelerinin liderleri, dünyanın dört bir yanından ülkeler mali açıdan da çok cömert davrandılar" diye ekledi.

ABD Başkanı, Ekim ayında yürürlüğe giren "ateşkes" anlaşmasını överek "Gazze'de savaşın bittiğini" savundu.Hamas ile İsrail arasında temel anlaşmazlık başlıklarından biri olmayı sürdüren silahsızlanmaya atıfta bulunan Trump, Hamas'ın "silahlarını bırakacağına" inandığını söyledi. Trump, "Eğer bırakmazlarsa, bilirsiniz, sert şekilde karşılık görecekler" dedi. Ayrıca Hamas'a, Gazze'deki İsrailli esirlerin tüm cesetlerini bulup iade etmesi nedeniyle "kredi vermek gerektiğini" ekledi.

"AVRUPA İLE İLİŞKİMİZ HARİKA"

Trump, Norveç'in bir başka Gazze Barış Kurulu toplantısına ev sahibi olmayı kabul ettiğini söyledi. Trump, "Bu arada birçok ülke Gazze Barış Kurulu'na tam üye olmak istiyor. Avrupa'dan da çok fazla kişi bu kurula girmek istiyor. Avrupa ile ilişkimiz harika. NATO'nun harika bir genel sekreteri var. Norveç'in Barış Kurulu'nu bir araya getirecek bir toplantıya ev sahibi yapmayı kabul ettiğini açıklamak istiyorum. Norveç'in notunu görünce sonunda doğru kararı verdiler ve Nobel Barış Ödülü'nü bana veriyorlar diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

"ABD 10 MİLYAR DOLAR KATKIDA BULUNACAK"

Trump, "Bugün Gazze'ye yardım çalışmalarına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlandı. FIFA, Gazze'de futbolla ilgili projeler için 75 milyon dolar toplamaya yardımcı olacak. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi Gazze'ye destek için 2 milyar dolar topluyor" dedi.

Trump ayrıca şunları söyledi: "Barış Kurulu'nda toplanan ülkeler gerçek çözümlerin hayata geçirilmesini sembolize ediyor. Az laf çok iş yapıyoruz. Orta Doğu'da geçmişte hep laf vardı. Barıştan söz eder hiçbir iş yapmazlardı. Egemen ve sorumluluk sahibi ülkelerin neler yapabileceğini gösterdik. ABD de 10 milyar dolarlık katkıda bulunacak"

    Yorumlar (5)

  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    oyalama var gibi,bence İran’ı beklemedikleri bir anda vuracaklar.ABD anlaşsa bile İsrail ortalığı karıştırmak için tek başına vurur. 15 1 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    eninde sonunda anlaşacaksınız fırıldaklar sizi 14 1 Yanıtla
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    ulannn Trump videolarini duydun ya hemen Cark ettin ha 7 1 Yanıtla
  • Orhan Karakoca Orhan Karakoca:
    Adam Dünya ile dalga geçiyor 4 1 Yanıtla
  • KrmMbRym KrmMbRym:
    Video tehdidi sonrası trompet hızlı almak zorunda kalmış :) 2 0 Yanıtla
