ABD Başkanı Joe Biden, Kenya'yı NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik Olarak Tanıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya'yı NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik Olarak Tanıdı

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya\'yı NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik Olarak Tanıdı

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya'yı NATO üyesi olmayan ana müttefik olarak tanımaktan gurur duyduklarını ve bunun ABD-Afrika ilişkilerine yeni bir açılım getireceğini açıkladı. Biden, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Kenya'nın savunma alanında öncelikli ülkeler arasında değerlendirileceğini ve ABD ile olan işbirliğinin devam edeceğini vurguladı. Kenya, Sahra Altı Afrika'sından NATO üyesi olmayan ana müttefik kategorisine eklenen ilk ülke olacak.

23.05.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Kenya'yı, "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanımaktan gurur duyduklarını ve bunun ABD- Afrika ilişkilerine yeni bir açılım getireceğini açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da ağırladığı Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Joe Biden, konuşmasının başında, ABD olarak Kenya'yı "NATO üyesi olmayan ana müttefik" olarak tanımak üzere Kongre'ye bildirim yapacaklarını ve bu adımı atmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Söz konusu açılımın, ABD-Kenya ve ABD-Afrika ilişkileri açısından çok önemli dönüm noktası olduğunu söyleyen Biden, Sahra Altı Afrika'sında Kenya ile beraber DEAŞ ve Eş-Şebab gibi terör örgütlerine karşı birlikte mücadele verdiklerini ve bu işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.

Nijer'deki askeri hükümetin mart ayında yaptığı açıklamada ABD ile olan askeri işbirliği anlaşmasını feshedeceğini duyurmasının ardından ABD'nin attığı bu adım dikkati çekerken, bundan sonra Afrika'daki Amerikan askeri varlığının seyri merak ediliyor.

ABD tarafından "NATO üyesi olmayan ana müttefik" kategorisine alınan ülkeler, özellikle savunma alanında öncelikli ülkeler kategorisinde değerlendiriliyor.

Söz konusu adımla Kenya, ABD'den silah alımlarında öncelikli ülkeler arasında yer alacak, Pentagonun düzenleyeceği silah ihalelerine katılabilecek ve ABD birlikleriyle beraber tatbikatlar yapabilecek.

Kenya, aralarında İsrail, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Brezilya'nın da bulunduğu "NATO üyesi olmayan ana müttefik" kategorisine Sahra Altı Afrika'sından eklenen ilk ülke olacak.

Kaynak: AA

Joe Biden, Afrika, Sahra, Kenya, Nato, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Kenya'yı NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik Olarak Tanıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
19:18 Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
22:17 Finalde protokol tribünü karıştı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü
21:37 Kendi sahasından aldı, götürdü Onuachu’dan şapka çıkarılacak gol Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
21:15 Kupa finalinde yaptıklarına bakın Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 22:43:50. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Kenya'yı NATO Üyesi Olmayan Ana Müttefik Olarak Tanıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement