ABD-Çin İletişim Zirvesi Yapay Zeka ve Medyayı Tartıştı - Son Dakika
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ABD-Çin İletişim Zirvesi Yapay Zeka ve Medyayı Tartıştı

Houston'da yapılan zirvede AI ve küreselleşmenin medya üzerindeki etkileri ele alındı.

26.11.2024 16:03
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HOUSTON, 26 Kasım (Xinhua) -- 10. Yıllık ABD-Çin İletişim Uzmanları Zirvesi'nde bir araya gelen Çin ve ABD'den 30'u aşkın uzman ve akademisyen, yapay zeka ve küreselleşmenin medyanın geleceği üzerindeki etkilerini ele aldı.

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde düzenlenen pazar günkü zirvede ABD Ulusal İletişim Derneği eski Başkanı Stephen Hartnett, akademisyenlerin günümüzde her zaman olduğundan daha fazla samimi iletişim, etik ikna ve gerçeklere dayalı akıl yürütme modellerini oluşturması ve aynı zamanda küreselleşme karşıtı mücadeleye karşı güçlü duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

ABD Ulusal İletişim Derneği'nin Uluslararası İşbirliği Komitesi üyesi olan Pasifik Üniversitesi Profesörü Dong Qingwen, 10 yıldır süren etkinliğin, bir entelektüel etkileşim ve karşılıklı büyüme yolculuğu olduğunu ve disiplinleri zenginleştirip ufukları genişlettiğini ifade etti.

Etkinlik sırasında 37. Altın Horoz Ödülleri'nde en iyi belgesel ödülünü kazanan "The Sinking of the Lisbon Maru" (Lisbon Maru'nun Batışı) adlı belgesel de gösterildi. Belgeselin yönetmeni Fang Li, konuklarla çevrimiçi olarak görüştü.

Kapanış töreninde Çin İletişim Üniversitesi Televizyonculuk Yüksekokulu'na Değerli Ortak Ödülü verildi.

İçinde bulunduğumuz yıl, Çin İletişim Üniversitesi ile ABD Ulusal İletişim Derneği arasındaki yakın işbirliğinin 10. yılını temsil ediyor. İki kurum, 2014 yılından bu yana söz konusu etkinlik de dahil olmak üzere ortaklaşa bir dizi zirve düzenledi.

Etkinliğin organizatörleri, zirvenin gazetecilik ve iletişim alanında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir akademik kuruluş olan ABD Ulusal İletişim Derneği'nin 110. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek konferans öncesindeki etkinliklerden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD-Çin İletişim Zirvesi Yapay Zeka ve Medyayı Tartıştı - Son Dakika

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