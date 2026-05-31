ABD-Çin İlişkileri için Umut Verici Vizyon
31.05.2026 10:15
Hegseth, ABD-Çin zirvesinin barış için önemli bir çerçeve sunduğunu belirtti.

SİNGAPUR, 31 Mayıs (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin ve ABD liderlerinin Beijing'de düzenlenen son zirvede mutabık kaldığı, stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ABD-Çin ilişkisi kurma vizyonunun "bölgenin ve dünyanın barış tarihi açısından anlamlı" olduğunu söyledi.

Hegseth, cumartesi günü Singapur'da düzenlenen 2026 Shangri-La Diyalog toplantısında Çin delegasyonundan bir üyenin sorusuna yanıt verirken, ABD-Çin ilişkilerinin yeni çerçevesinin gerçek, somut ve bölgenin ve dünyanın barış tarihi açısından anlamlı olduğunu söyledi.

Yapıcı ve stratejik istikrar konusundaki görüşmeler sırasında bizzat bulunduğunu ifade eden Hegseth, "Bence bu, her iki liderin de bu ilişkiden ne beklediğini ortaya koyan çok iyi bir çerçeve oluşturdu" dedi.

Hegseth, "Karşılıklı saygının bulunduğunu, tarafların birbirlerinin kapasite ve gücünün farkında olduğunu ve bu gücün günümüz dünyasında en faydalı şekilde nasıl kullanılabileceğine ilişkin ortak bir anlayış olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
