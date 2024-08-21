ABD\'de İsrail konsolosluğu önünde göstericilere polis müdahalesi

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ABD'de Demokrat Parti Kongresi'nin düzenlendiği Chicago kentinde, Gazze'deki katliamları protesto etmek için İsrail konsolosluğu önünde toplanan gruba polis müdahale etti.

Chicago'da pazartesi günü başlayan Demokrat Parti Kongresi süresince, ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam ediyor.

Pazartesi günkü büyük yürüyüşün ardından salı akşamı Chicago'daki İsrail konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e askeri desteğini sonlandırması talebiyle protesto düzenledi.

Polis geniş güvenlik önlemleri aldı ve göstericilerin yürümesine izin vermedi. Protestolar devam ederken bazı göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Daha sonra göstericilere sert şekilde müdahale eden polis, çok sayıda göstericiyi yerlerde sürükledi ve birçok göstericiyle üç basın mensubunu gözaltına aldı.

Polisin göstericilere sert müdahalede bulunduğu anlar kameralara yansırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı.