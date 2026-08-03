ABD'de Kavurucu Sıcaklar Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Kavurucu Sıcaklar Etkili

ABD\'de Kavurucu Sıcaklar Etkili
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı'da rekor sıcaklıklar, hastalık ve yangın riskini artırıyor. Aşırı sıcaklık uyarıları var.

LOS ANGELES, 3 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin batı bölgelerinde kavurucu sıcaklar etkili oldu. Rekor seviyelere yaklaşan sıcaklıkların, hastalık ve orman yangını riskini artırdığı belirtiliyor.

ABD Ulusal Hava Servisi, Kaliforniya, Arizona, Nevada ve Utah'ın bazı bölgeleri için aşırı sıcaklık uyarıları yayımlarken, ülkenin güneybatısındaki bazı çöl bölgelerinde sıcaklıkların 49 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Kavurucu Sıcaklar Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı
Böylesini daha önce hiç görmediniz: “İş“ diye gitti, bodrum katta zincire vuruldu Böylesini daha önce hiç görmediniz: "İş" diye gitti, bodrum katta zincire vuruldu
Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı

14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
14:13
Erdal Beşikçioğlu’nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
13:48
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:38
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 14:30:30. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de Kavurucu Sıcaklar Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.