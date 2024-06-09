ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turuna çıkacak - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turuna çıkacak

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turuna çıkacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için yeni bir Orta Doğu turuna çıkacak. Blinken, Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'da temaslarda bulunacak. Ateşkes önerisinin taraflar arasındaki müzakere sürecini hızlandırmak için bölgede yakın diplomatik temaslarda bulunacak olan Blinken, teklifin önemini vurgulayacak ve nasıl fayda sağlayacağını vurgulayacak.

09.06.2024 18:27
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Gazze'de ateşkes görüşmeleri için yeni bir Orta Doğu turuna çıkacak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 10-12 Haziran'da Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'da temaslarda bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın 10 Haziran'da 3 günlük Orta Doğu turuna çıkacağı belirtildi.

Blinken'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı ateşkes önerisinin ardından taraflar arasındaki müzakere sürecini hızlandırmak için bölgede yakın diplomatik temaslarda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Bakan Blinken, şu an masada bulunan ve geçen ay Hamas'ın sunduğu teklifle neredeyse aynı olan teklifi kabul etmesinin önemini vurgulayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Blinken'ın ateşkes önerisinin hem İsrail hem de Filistin tarafına nasıl fayda sağlayacağını vurgulayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turuna çıkacak - Son Dakika

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