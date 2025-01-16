ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Gazze'de ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayacağına güvenim tam" - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Gazze'de ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayacağına güvenim tam"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayacağına dair güveninin tam olduğunu söyledi.

16.01.2025 23:18
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayacağına dair güveninin tam olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bakanlıkta düzenlediği son basın toplantısında, uluslararası gündemin ana başlıkları olan Gazze'de ateşkes süreci ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze ile ilgili konuşurken iki Amerikalı gazeteci tarafından protesto edilen Blinken, Gazze'de ateşkes için aylar boyunca Katar ve Mısır ile beraber yoğun bir diplomasi yürüttüklerini ve bu süreçte taraflar arasında mutabakata varılabilmesi için çok uğraştıklarını söyledi.

Gazze'de sağlanan ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayıp başlamayacağı konusunu değerlendiren Blinken, "Pazar günü ateşkesin uygulanmaya başlayacağına dair güvenim tam, bunu bekliyorum. Bu kadar karmaşık ve hassas bir müzakere sürecinde bazı sorunların çıkması sürpriz değil. Şu anda bu pürüzleri hızlıca gideriyoruz." dedi.

Bazı pürüzlerin ateşkesin uygulanmasına engel çıkarmayacağına inandığını belirten Blinken, Gazze'de ateşkesin planlandığı gibi pazar günü uygulanmaya başlanacağını ifade etti.

20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump yönetiminin de ABD Başkanı Joe Biden'ın taslağını sunduğu ve kabul edilen anlaşmanın arkasında durduğunu söyleyen Blinken, Trump'ın ekibinin de bu süreçte katkısı olduğunu kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

Blinken'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimlerine atıf

ABD'li bakan, Hamas'ın yeniden müzakere masasına dönmesi konusunda bölgedeki aktörlerle birçok görüşme yaptıklarını ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yardımını istediklerini söyledi.

Blinken, "Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi diğer aktörlere de gittik ve Hamas'ı masaya geri getirmesi ve bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışması için ağırlığını ve etkisini kullanmasını istedik. O da bunu yaptı." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail'e silah yardımları

Öte yandan, Blinken, İsrail'in ABD silahlarını kullanarak Gazze'de uluslararası hukuka aykırı saldırılar düzenleyip düzenlemediği ve Biden yönetiminin bu konudaki kararının doğru olup olmadığıyla ilgili soruları yanıtladı.

Blinken, Gazze'de İsrail'in ABD silahlarını uluslararası hukuka aykırı kullandığı yönünde net bir değerlendirmede bulunamayacaklarını, bazı durumlarda bu silahların kullanılmış olabileceğini, ancak İsrail'e silah sevkiyatını durduracak bir noktada hiç olmadıklarını söyledi.

Trump'ın önünde Rusya-Ukrayna anlaşması için fırsat var

Konuşmasının büyük bölümünde Orta Doğu meselelerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Blinken, Ukrayna'ya verdikleri askeri ve siyasi destekle bu ülkenin Rusya tarafından işgal edilmesine karşı durduklarını vurguladı.

Blinken, "Ukrayna'nın, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırgan savaşına karşı kendisini savunmasına yardımcı olmak için 50 kadar ülkeyi bir araya getirdik. Ukrayna, Rusya'nın işgalini püskürttü ve başlangıçta ele geçirilen topraklarının yarısını geri aldı. Rusya'ya bugüne kadar uygulanan en kapsamlı yaptırımları ve ihracat kontrollerini de devreye soktuk." diye konuştu.

Ukrayna'ya bugüne kadar güçlü destek verdiklerini dile getiren Blinken, yeni yönetimin de Kiev'e destek vermeye devam etmesi gerektiğini savundu.

Blinken, Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirme isteğinin farkında olduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni yönetim, eğer Ukraynalılar ister ve tercih ederse, iyi bir anlaşma yapabilmek için müzakerelerde yardımcı olabilecek bir konumda olacak. Başkan Trump, güçlü ve iyi anlaşmalar yapmaktan bahsediyor; bence böyle bir fırsat var. Eğer bir ateşkes olacaksa, bunun kalıcı olmasını ve sürdürülmesini sağlamak önemli. Olası bir ateşkese, Rusya'nın yeniden saldırmaması için gerekli caydırıcılığın etkili bir şekilde dahil edilmesi gerekir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Gazze'de ateşkesin pazar günü uygulanmaya başlayacağına güvenim tam' - Son Dakika

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