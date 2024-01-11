 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Filistin devleti için yol açması İran'ı izole etmek için en iyi yol - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Filistin devleti için yol açması İran'ı izole etmek için en iyi yol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'in Filistin devleti için yol açmasının İran'ı izole etmek için en iyi yol olduğunu savundu. Blinken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmede İsrail'in bölgeyle birlikte çalışmasının önemini vurguladı. Ayrıca Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail\'in Filistin devleti için yol açması İran\'ı izole etmek için en iyi yol
11.01.2024 - 17:41,  Güncelleme: 17:42
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, abluka altına aldığı Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'in "Filistin devleti için bir yol açmasının İran'ı izole etmek için en iyi yol" olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Blinken, İsrail'in "bölgeyle birlikte çalışması ve Filistin devleti için bir yol açmasının, İran'ı izole etmenin en iyi yolu" olduğunu öne sürdü.

New York Times'ın haberine göre, Blinken, Sisi ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarından etkilenen "Filistinli sivilleri ve savaş sonrası Gazze'nin durumu"nu konuşmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, görüşmede ayrıca "çatışmaların tırmanmasının ve diğer bölgelere sıçramasının engellenmesi" konusunun ele alındığını belirtmişti.

Blinken, 8 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "(Görüşmede) Bağımsız Filistin devletinin kurulmasına ilişkin devam eden bağlılığımızı vurguladım." ifadesini kullanmıştı.

Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, İran, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Filistin devleti için yol açması İran'ı izole etmek için en iyi yol - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:17:47. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Filistin devleti için yol açması İran'ı izole etmek için en iyi yol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement