ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki insani krizin ele alınmasının ve çatışmanın tırmanmasının önlenmesinin aciliyetini vurguladı.

İkili, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya olan güçlü desteklerini yineledi.

İtalya'nın 2024'de G7 Dönem Başkanlığını üstlenmesiyle küresel zorlukları ele almak için birlikte çalışma taahhüdünde bulunan ikili, Yemen'deki İran destekli Husilerin "Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarının küresel çıkarlara yönelik oluşturduğu tehditleri" de ele aldı.

Blinken ve Tajani, " Haiti'deki güvenlik durumunu istikrara kavuşturmak ve demokrasiye dönüş için gerekli koşulları sağlamak" üzere Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonunun önemini dile getirdi.