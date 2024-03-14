ABD, İngiltere, BAE, Katar, GKRY ve AB İsrail'den Gazze'ye daha fazla insani yardım geçişi istedi

Gazze'ye deniz koridoru girişimine katılan ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail'in Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırmak için ek geçiş kapıları açması gerektiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Katar Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic ve GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un video konferansla görüşmesinin ardından ortak açıklama yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan ortak açıklamada, "Görüşmede, Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaşabilmesi için İsrail'in ilave kapılar açması ve bu akışın artışını kolaylaştırmak için gümrük kısıtlamalarını hafifletmesi gerektiğinin altını çizildi." ifadesi kullanıldı.
Kara yoluyla insani yardım ulaştırmanın, inşa edilmeye çalışılan deniz koridorundan daha hızlı ve etkili olacağına işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, büyük çapta yardım ulaştırılması için Mısır ve Ürdün'den kara yollarıyla, İsrail'den Gazze'ye giriş noktalarının yerini hiçbir şeyin tutamayacağı konusunda mutabık kalındı." değerlendirmesi yer aldı.
Kıbrıs Adası üzerinden insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda brifingler almak üzere gelecek hafta üst düzey yetkililerin GKRY'ye gideceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aşdod Limanı'nın insani yardıma açılmasının, koridor için memnuniyet verici ve önemli bir tamamlayıcı olacağı konusunda uzlaşma sağlanan görüşmede, bu deniz koridorunun, kara yolları ve havadan sevkiyatın sürdürülmesi de dahil mümkün olan tüm yollardan Gazze'ye insani yardım ve ticari mal akışını artırmaya yönelik sürekli bir çabanın parçası olabileceği ve olması gerektiği bir kez daha teyit edildi."
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