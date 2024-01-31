ABD, İsrail\'e güvenlik garantileriyle bağımsız Filistin devleti kurulması için takipçi olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki çatışmaların ardından İsrail'e güvenlik garantilerinin de sağlandığı bağımsız bir Filistin devletinin kurulabilmesi için aktif takipçi olacaklarını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'deki son gelişmeleri ve ABD'nin Filistin politikasını değerlendirdi.
Miller, Gazze'deki çatışmaların ardından ABD yönetiminin bağımsız bir Filistin devletini tanımaya hazırlandığı yönündeki iddialara kapsamlı bir yanıt verdi.
ABD'nin uzun yıllardır bağımsız bir Filistin devletini tanımaya yönelik bir politikası olduğunu hatırlatan Miller, Biden yönetiminin de aynı politikayı güttüğünü ancak bölgedeki güncel durum ve İsrail'in güvenliğinin sağlandığından emin olmaları gerektiğini kaydetti.
Miller, güncel durumda daha aktif bir şekilde Filistin devletini tanımaya yönelik seçenekleri ve gerekli planlamaları yapma noktasında çalıştıklarını, ancak Bakanlık içindeki spesifik planlamaları aktarmayacağını belirtti.
ABD'li Sözcü, "İsrail'e güvenlik garantileriyle birlikte (Gazze'deki çatışmaların ardından) bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının takipçisi olacağız çünkü bunun hem İsrail, hem Filistin hem de bölgenin güvenliği ve barışı için en iyi yol olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.
Miller, Filistin'i tanımanın "teröristlere destek" anlamına gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soruya ise "Tüm Filistinlileri terörist olarak görmek tamamen yanlış bir fikir ve saçmalık." diyerek yanıt verdi.
Sözcü Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yakın zamanda yeniden bölgeye gidebileceğini ve bu kapsamda tüm taraflarla kalıcı barış için görüşmeler yapacağını da sözlerine ekledi.
"Blinken, bağımsız Filistin için politika seçeneklerini değerlendiriyor" iddiası
Öte yandan, Blinken'ın Filistin'in Washington yönetimince ve uluslararası düzeyde devlet olarak tanınmasına ilişkin politika seçeneklerinin araştırılması talimatı verdiği bildirildi.
ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesine konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li iki yetkili, Blinken'ın, bakanlık yetkililerinden İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmasının ardından Filistin devletinin tanınmasına ilişkin seçeneklerin gözden geçirilmesi talebinde bulunduğunu kaydetti.
Axios'a konuşan ve ismi açıklanmayan yetkililer, Blinken'in incelenmesini istediği seçenekler arasında "askerden arındırılmış Filistin devleti" olduğunu vurguladı.
ABD'li yetkililerden biri, Blinken'ın, askerden arındırılmış bir Filistin devletinin detaylı inceletmesinin amacının iki devletli çözümün İsrail'in güvenliğini sağlayacak şekilde nasıl uygulanabileceğine ilişkin seçenekleri araştırmak olduğunu söyledi.
Yetkili, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin politika seçeneklerinin araştırmasına ilişkin çalışmadan Beyaz Saray'ın haberdar olduğunu, Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin geniş seçenekler sunacağının altını çizdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık 4 aydır saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin geleceğiyle ilgili çok aşamalı ve uzun vadeli bir plan taslağı üzerinde çalıştığı ve bu taslağı ABD ile de paylaştığı belirtilmişti.
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