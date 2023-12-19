 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD İsrail'e zor sorular sordu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD İsrail'e zor sorular sordu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürülen iki Hıristiyan kadının Gazze'deki kilisede gerçekleşen saldırıya ilişkin İsrail'e zor sorular sorduklarını bildirdi. ABD, kilise, cami, okul ve hastane gibi sivillerin kullandığı alanlara saldırılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD İsrail\'e zor sorular sordu
19.12.2023 - 23:45,
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki Hıristiyan kadının Gazze'deki bir kilisede İsrailli keskin nişancılar tarafından öldürülmesine ilişkin, "İsrail'e zor sorular sorduklarını" ve kilise, cami, okul ve hastane gibi sivillerin kullandığı alanlara saldırılmaması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu ve İsrailli keskin nişancıların öldürdüğü iki siville ilgili gündemi değerlendirdi.

Sözcü Miller, ABD olarak kilise, cami, okul veya hastane gibi sivillerin kullandığı mekanlara herhangi bir saldırı düzenlenmesini istemediklerini İsrail'e açık bir şekilde belirttiklerini hatırlattı.

Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın sivil kayıplarının azaltılması ve önlenmesi konusunda Tel Aviv yönetimine gerekli hatırlatmaları birçok kez yaptığını ifade etti.

ABD'li sözcü, İsrail ordusuna mensup keskin nişancıların hafta sonu Gazze'deki Rahibeler Manastırı'nda iki Hıristiyan kadını hedef alarak öldürmesine ilişkin soruya ise, "Bu konuyla ilgili spesifik olarak şunu söyleyeceğim, bu konudaki endişemizi doğrudan İsrail hükümetine ilettik ve bu olayla ilgili zor sorular sorduk." yanıtını verdi.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de günlük basın brifinginde, iki Hıristiyan kadının Gazze'deki bir kilisede İsrailli keskin nişancılar tarafından hedef alınarak öldürülmesine ilişkin endişelerini İsrail'e ilettiklerini bir kez daha dile getirdi.

İsrail ordusu kiliseleri de hedef aldı

Kudüs Latin Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında, Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığını bildirmişti.

Gazze'deki kiliselerin, İsrail askerlerince hedef alınmasına ilişkin Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen 2 kadını öldürdüğü belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana Hristiyan ailelerin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine sığındığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:

"(İsrail ordusunun saldırılarında) 7 kişi daha kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken vuruldu ve yaralandı. Hiçbir uyarı yapılmadı, hiçbir bildirimde bulunulmadı. Savaşan tarafların bulunmadığı Cemaat binasının içinde kan aktı. Soğukkanlılıkla vuruldular."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD İsrail'e zor sorular sordu - Son Dakika


23:10
İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24
İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03
İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
21:44
Meclis'te 'Allah'ın gazabı böyle olur' tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız Meclis'te "Allah'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız
21:38
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
21:32
İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti
20:34
Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt

Son Dakika
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
21:44 Meclis'te "Allah'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız
21:38 İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
21:32 İYİ Partili Mesut Özarslan, partisinden istifa etti
20:34 Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44 Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 23:45:37. #1.11#
SON DAKİKA: ABD İsrail'e zor sorular sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement