ABD, İsrailli Yerleşimcilere Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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ABD, İsrailli Yerleşimcilere Yaptırım Uyguladı

ABD, Batı Şeria'da şiddete katkıda bulunan 2 İsrailliye yaptırım kararı aldı ve mülklerine el konuldu.

02.10.2024 11:16
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ABD, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddete ve istikrarsızlığa katkıda bulunan ve Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesine destek veren 2 İsrailliye yaptırım uyguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamaya göre, "şiddet yanlısı yerleşimci" olarak tanımlanan Eitan Yardeni ve daha önce yaptırım listesine alınan Hashomer Yosh isimli kuruluşun CEO'su ve yöneticisi Avichai Suissa için yaptırım kararı alındı.

Açıklamada, Yardeni ve Suissa isimli İsraillilere hitaben, "Bu kişilerin eylemleri şiddet ve istikrarsızlığın geliştiği bir ortamın oluşmasına katkıda bulundu." denildi.

Yardeni, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden aşırılık yanlısı İsraillilerin 2023 sonlarında Filistin'in Khallet Al Dabaa kasabasını işgal ettiği olaya katılması gibi bir dizi saldırgan eylemle suçlandı.

Suissa'nın ise Hashomer Yosh'taki liderlik pozisyonu aracılığıyla Batı Şeria'yı etkisi altına alan "düşmanlık iklimine" katkıda bulunduğu ifade edildi.

Yaptırımlar kapsamında ABD'deki mülklerine erişimin engellendiği Yardeni ve Suissa'nın ABD'ye girişleri de yasaklandı.

Batı Şeria'da şiddet eylemleri 7 Ekim'den bu yana arttı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri ve toprak gaspları 7 Ekim'den bu yana ciddi ölçüde arttı. Filistin tarafından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki topraklarda 160'ı çocuk olmak üzere 719 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 6 bin 200 kişi yaralandı ve 10 bin 900'den fazla kişi tutuklandı.

Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967'den bu yana Filistinlilere askeri bir yönetim uygulayan İsrail, devlet eliyle veya dolaylı yollarla giderek daha fazla Filistin toprağını gasbediyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 230 bin, Batı Şeria'da ise yaklaşık 500 bin İsrailli yaşıyor. Her iki bölge de uluslararası alanda "işgal altındaki topraklar" olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), temmuz ayında yayımladığı danışma kararında, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birim olduğunu ortaya koyarak, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, İsrailli Yerleşimcilere Yaptırım Uyguladı - Son Dakika

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