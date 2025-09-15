ABD Medyası: "İsrail'in Katar'daki Hamas Saldırısı Sonrası Türkiye Endişeli" - Son Dakika
ABD Medyası: "İsrail'in Katar'daki Hamas Saldırısı Sonrası Türkiye Endişeli"

15.09.2025 10:50
Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - ABD medyası, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısının Türkiye'de "bir sonraki hedef olabileceği endişelerini artırdığını" ileri sürdü. "Türkiye'nin savunmasını güçlendirdiği, NATO üyeliği ve askeri kapasitesiyle potansiyel tehditlere karşı hazırlık yaptığı, ayrıca Suriye'de doğrudan çatışmadan kaçınmak için askeri caydırıcılık ve diplomasiye dayalı bir yaklaşım izlediği" belirtildi. "İsrail'in, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) askeri varlığını dengelemek için Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle (GKRY) daha yakın ilişkilere yönelebileceği" değerlendirmesi yapıldı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerinin toplantısını hedef alan saldırısı, "Türkiye'de bir sonraki hedef olabileceği yönünde endişeleri artırdığını" öne sürdü.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümamiral Zeki Aktürk, 11 Eylül Perşembe günü Ankara'da yaptığı açıklamada, İsrail'in "Katar'da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleteceğini ve kendi ülkesini de içine alarak tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini" söyledi.

"Hamas yetkililerinin Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiği" iddiası

ABD medyasında yer alan haberlerde, "İsrail ile Türkiye'nin bir dönem güçlü ortaklar olduğu, ancak ilişkilerin 2000'li yılların sonlarından itibaren bozulmaya başladığı" hatırlatıldı. Özellikle "7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyla başlayan Gazze savaşı sonrası iki ülke ilişkilerinin tarihin en düşük seviyesine indiği" vurgulandı.

Haberlerde ayrıca, "Hamas yetkililerinin Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiği ve bazılarının ülkede yaşadığı" iddiaları hatırlatıldı. İsrail'in daha önce Ankara'yı Hamas'a "saldırı planlaması, eleman toplama ve finansman faaliyetleri için zemin sağlamakla" suçladığı kaydedildi.

Türkiye ve Katar ilişkileri

ABD medyası, Türkiye'nin Katar ile yakın askeri ve ticari ilişkilerine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Arap ve Müslüman liderlerin katılacağı bir zirve için Doha'ya gideceği hatırlatılerken; İsrail'in, Katar'a saldırısının, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde arabulucu rol üstlenen ve ABD'nin müttefiki olan bu ülkeye yönelik "daha önce düşünülemez bir çizgiyi aştığı" yorumu yapıldı.

Türkiye, savunmasını güçlendiriyor

"Türkiye'nin, NATO üyeliği sayesinde İsrail'e karşı Katar'a kıyasla daha güçlü bir koruma zeminine sahip olduğu, ayrıca ordusunun NATO içinde ABD'den sonra en büyük ikinci askeri güç olduğu" vurgulandı. Ankara'nın son dönemde "Çelik Kubbe" entegre hava savunma sistemini devreye aldığı, KAAN savaş uçağı projesini hızlandırdığı ve füze üretimini artırdığı hatırlatıldı.

"Türkiye, Suriye'de askeri caydırıcılık ve diplomasiyle İsrail gerilimini yönetiyor"

Haberlerde, "Türkiye'nin Suriye'de İsrail ile doğrudan çatışmadan kaçınmak amacıyla askeri caydırıcılık ve diplomasiye dayalı bir yaklaşım izlediği" belirtildi. "Türk ve İsrailli yetkililerin, nisan ayında Suriye'de bir gerilimi azaltma mekanizması oluşturmak için görüşmeler yaptığı" öne sürüldü. "Bu adımın, Türkiye'nin kullanmayı planladığı iddia edilen bir Suriye hava üssüne İsrail'in saldırmasının ardından geldiği" belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, o dönemde Suriye'deki Türk üslerinin "İsrail için bir tehdit" oluşturacağını söylemişti.

Ankara ile Şam arasında, geçen ay Türkiye'nin, Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne askeri eğitim ve danışmanlık sağlamasına yönelik bir anlaşma imzalandı. ABD medyası, "Erdoğan ayrıca, İsrail'in herhangi bir askeri saldırısına karşı Washington'un sert bir tavır takınmasını umuyor olabilir" ifadesine yer verdi. Netanyahu ise Türkiye ile yaşanan gerilimde, ABD Başkanı Donald Trump'tan destek ararken, Trump bunun yerine Erdoğan'ı "Suriye'yi devraldığı" için övdü ve Netanyahu'ya Türkiye ile ilişkilerinde "makul davranması" çağrısında bulundu.

ABD medyasında, "Katar'daki saldırının da gösterdiği gibi, Washington ile güçlü ilişkilere sahip olmak İsrail'e karşı mutlaka bir güvence sağlamıyor" yorumu yer aldı.

Suriye ve Doğu Akdeniz'de gerilim

Haberlerde, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden sonra Türkiye ile İsrail arasında Suriye'deki nüfuz mücadelesinin de gerilimi tırmandırdığı ifade edilirken; Ankara'nın, Suriye'deki geçici hükümeti desteklediği, İsrail'in ise bölgede askeri operasyonlarını artırdığı aktarıldı.

Haberlerde, "gerilimin Doğu Akdeniz'e de yayılabileceği, İsrail'in Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki askeri varlığını dengelemek için Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlarla daha yakın ilişkilere yönelebileceği değerlendirmesi" yer aldı.

GKRY'de İsrail etkisi tartışılıyor

Rum Politis gazetesinde geçtiğimiz aylarda çıkan habere göre, Rum ana muhalefet partisi AKEL Genel Başkanı Stefanos Stefanu, partisinin bir kongresinde konuşurken, GKRY'de İsraillilerin kontrolsüz şekilde toprak satın aldığını ve böylece ülkenin egemenliğinin dolaylı yoldan tehlikeye girme durumunda olduğunu söylemişti. Stefanu, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor" demişti.

GKRY'ye 12 Eylül Cuma günü, İsrail'den hava savunma sistemi "Barak MX"in getirildiği öne sürüldü.

Kaynak: ANKA

10:51
