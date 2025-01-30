ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

Geniş Video İzle

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcusu ve 4 mürettebatı olan bir uçak ile askeri helikopter çarpışarak Potomac Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti, kayıplar aranıyor. FBI yetkilileri, kazanın ardından herhangi bir suç veya terörizm kanıtının olmadığını açıkladı.

30.01.2025 06:08  Güncelleme: 06:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile askeri helikopter çarpışarak nehre düştü.

HAVADA ÇARPIŞTILAR

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Washington DC'nin dışında bulunan Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında Potomac Nehri'ne düşen bir yolcu uçağının, piste yaklaşırken bir Sikorsky H-60 helikopteriyle havada çarpıştığı belirtildi. Kansas'tan havalanan ve American Airlines'a ait olan uçak, 5342 sefer sayılı uçuşu yapıyordu.

ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

HELİKOPTERDE 3 ASKER VARDI

American Airlines'tan CNN'e yapılan açıklamada, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yolcu uçağıyla çarpışan ABD Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterin mürettebatı 3 kişiydi ve helikopterde VIP personel bulunmuyordu.

Helikopterin eğitim uçuşunda olduğu açıklanırken, çarpışmadan önce nereden havalandığı ise henüz bilinmiyor.

ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

CAN KAYIPLARI VAR

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı da belirtildi.

TERÖR SALDIRISINA DAİR KANIT YOK

FBI yetkilileri kazanın ardından herhangi bir suç veya terörizm kanıtının olmadığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturmayı Federal Havacılık İdaresi ile birlikte Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun yürüttüğü de öğrenildi.

REAGAN ULUSAL HAVAALANI KAZANIN ARDINDAN KAPATILDI

Federal Havacılık İdaresi, yaşanan kazanın ardından Reagan Ulusal Havaalanı'nın "acil durum" nedeniyle kapatıldığını duyururken, açıklamaların ön bilgilere dayandığının ve değişikliğe tabi olabileceğinin de altını çizdi.

ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini ifade etti. Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti.

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

Trump son açıklamasında kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"

ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Washington DC Polisi, yolcu uçağının düştüğüne dair ihbarlar aldıktan sonra diğer kurumlarla birlikte Potomac Nehri'nde arama ve kurtarma çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.

Washington D.C. İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John A. Donnelly ise tüm arama ve kurtarma çalışmalarının suda gerçekleştiğini ve birkaç gün süreceğini söyledi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan uçak ile helikopterin havada çarpıştığı korku dolu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

ABD\'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

Amerika Birleşik Devletleri, Ronald Reagan, Washington, Helikopter, Dünya, Terör, Kaza, Cnn, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Adem GS:
    çok geçmiş olsun. ne fesat milletiz beter olsun çok iyi olmuş diyenlerimiz var..en son adamlar yaniyor diye sevinenlere Allah başımıza verdi..gerçi ondada sevinenler oldu zenginler ölsün diyenler oldu..nasil bir zihniyet var millette anlamıyorum. 59 36 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    çok iyi olmuş 42 28 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Filistin'in üstüne atmayın da, ne haliniz varsa görün 44 10 Yanıtla
  • Ela Demir uz:
    Ee Allah işte hiç üzülmedim 32 22 Yanıtla
  • kartal3435:
    çok büyük geçmiş olsun. umarım kimse hayatını kaybetmez. ???? 13 21 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    filistinde çoluk çocuk yaşlı kadın öldürn barbar bir yönetimlerine tepki olarak insanlar bı cümleleri kullanıyor,milyarlarca doları savaşa değil barışa sunsalar dünyada kriz denen bir olgu olmazdı,kötület üstadım bunlar kötü olmaya devam edecekler... 27 5 Yanıtla
  • 111961:
    inşallah 19 11 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    girmiş olsun 14 12 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI:
    Onu nasıl başardınız 16 0 Yanıtla
  • Orhan kaya:
    masum bir insanın ölmesine sevinilmez yolcu uçagı diyor belki içinde filistini destekleyen biride vardı 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
17:52 Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin’in sözleri damga vurdu Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:42:52. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.