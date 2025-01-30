ABD\'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile askeri helikopter çarpışarak nehre düştü.
Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Washington DC'nin dışında bulunan Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında Potomac Nehri'ne düşen bir yolcu uçağının, piste yaklaşırken bir Sikorsky H-60 helikopteriyle havada çarpıştığı belirtildi. Kansas'tan havalanan ve American Airlines'a ait olan uçak, 5342 sefer sayılı uçuşu yapıyordu.
American Airlines'tan CNN'e yapılan açıklamada, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yolcu uçağıyla çarpışan ABD Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterin mürettebatı 3 kişiydi ve helikopterde VIP personel bulunmuyordu.
Helikopterin eğitim uçuşunda olduğu açıklanırken, çarpışmadan önce nereden havalandığı ise henüz bilinmiyor.
Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı da belirtildi.
FBI yetkilileri kazanın ardından herhangi bir suç veya terörizm kanıtının olmadığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturmayı Federal Havacılık İdaresi ile birlikte Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun yürüttüğü de öğrenildi.
Federal Havacılık İdaresi, yaşanan kazanın ardından Reagan Ulusal Havaalanı'nın "acil durum" nedeniyle kapatıldığını duyururken, açıklamaların ön bilgilere dayandığının ve değişikliğe tabi olabileceğinin de altını çizdi.
Olayla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini ifade etti. Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti.
Trump son açıklamasında kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"
Washington DC Polisi, yolcu uçağının düştüğüne dair ihbarlar aldıktan sonra diğer kurumlarla birlikte Potomac Nehri'nde arama ve kurtarma çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.
Washington D.C. İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John A. Donnelly ise tüm arama ve kurtarma çalışmalarının suda gerçekleştiğini ve birkaç gün süreceğini söyledi.
Öte yandan uçak ile helikopterin havada çarpıştığı korku dolu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (14)