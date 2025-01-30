ABD\'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile askeri helikopter çarpışarak nehre düştü.

HAVADA ÇARPIŞTILAR

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Washington DC'nin dışında bulunan Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında Potomac Nehri'ne düşen bir yolcu uçağının, piste yaklaşırken bir Sikorsky H-60 helikopteriyle havada çarpıştığı belirtildi. Kansas'tan havalanan ve American Airlines'a ait olan uçak, 5342 sefer sayılı uçuşu yapıyordu.

HELİKOPTERDE 3 ASKER VARDI

American Airlines'tan CNN'e yapılan açıklamada, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yolcu uçağıyla çarpışan ABD Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterin mürettebatı 3 kişiydi ve helikopterde VIP personel bulunmuyordu.

Helikopterin eğitim uçuşunda olduğu açıklanırken, çarpışmadan önce nereden havalandığı ise henüz bilinmiyor.

CAN KAYIPLARI VAR

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı da belirtildi.

TERÖR SALDIRISINA DAİR KANIT YOK

FBI yetkilileri kazanın ardından herhangi bir suç veya terörizm kanıtının olmadığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturmayı Federal Havacılık İdaresi ile birlikte Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun yürüttüğü de öğrenildi.

REAGAN ULUSAL HAVAALANI KAZANIN ARDINDAN KAPATILDI

Federal Havacılık İdaresi, yaşanan kazanın ardından Reagan Ulusal Havaalanı'nın "acil durum" nedeniyle kapatıldığını duyururken, açıklamaların ön bilgilere dayandığının ve değişikliğe tabi olabileceğinin de altını çizdi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini ifade etti. Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti.

TRUMP KULEYİ SUÇLADI

Trump son açıklamasında kuleyi suçladı. Truth Social hesabından kazayla ilgili paylaşım yapan Trump şu ifadeleri kullandı: "Uçak havaalanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattındaydı. Helikopter uzun bir süre boyunca uçağa doğru gidiyordu. Açık bir geceydi ve uçağın ışıkları yanıyordu, helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da dönmedi? Kontrol kulesi neden helikoptere uçağı görüp görmediklerini sormak yerine ne yapması gerektiğini söylemedi? Bu, önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. İyi değil!"

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Washington DC Polisi, yolcu uçağının düştüğüne dair ihbarlar aldıktan sonra diğer kurumlarla birlikte Potomac Nehri'nde arama ve kurtarma çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.

Washington D.C. İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Şefi John A. Donnelly ise tüm arama ve kurtarma çalışmalarının suda gerçekleştiğini ve birkaç gün süreceğini söyledi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan uçak ile helikopterin havada çarpıştığı korku dolu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.