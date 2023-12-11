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ABD'nin, Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tepki gösterildi - Son Dakika
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ABD'nin, Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tepki gösterildi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

ABD\'nin, Gazze\'de ateşkes tasarısını veto etmesine Van, Hakkari, Bitlis ve Muş\'ta tepki gösterildi
11.12.2023 - 21:19,  Güncelleme: 22:12
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Kırklareli'nde toplanan STK'lar, Gazze'de insani ateşkes önerisini reddeden ABD'ye tepki gösterdi.

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde kılınan yatsı namazı sonrası toplanan STK temsilcileri, Gazze'de insani ateşkes önerisini reddeden ABD'ye tepki gösterdi.

Toplanan grup sloganlar attı. Daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı Kırklareli İl Temsilcisi Mehmet Doğancan Kamiloğlu topluluk adına basın açıklaması yaptı.

İsrail zulmünün Gazze'de her geçen gün daha da arttığını söyleyen Kamiloğlu, "Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmekte, bütün dünya bu soykırıma şahit olmaktadır. Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca şehit edilmiştir. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil, katledilen masum insanlardır" dedi.

Savaş hukukunun, evrensel insan haklarının alt üst edildiği bu saldırıların soykırım olduğunu da belirten Kamiloğlu, "Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken, ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir. ABD 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihine de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil, iktidarda bulunan Siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür" şeklinde konuştu.

Amerika'nın, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacağını belirten Kamiloğlu, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. Dünya Amerika'ya hükmeden Siyonist zalimlerden elbette daha büyüktür. Müslümanlar muzaffer olacak, onurlu ve izzetli Gazze halkının dik duruşu, katil İsrail'in sonunu getirecektir. İşgal edilen Filistin topraklarındaki bu zulmün hesabı insanlık vicdanıyla birlikte hukuk önünde elbette sorulacaktır. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesabını verecektir. Son nefesimize kadar Gazzeli masum sivillerin yanında olacak, suçlular cezalandırılana kadar her platformda girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha haykırıyoruz; dünya 5'ten büyüktür" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'nin, Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tepki gösterildi - Son Dakika
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