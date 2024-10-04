ABD'nin İsrail Politikasının Etkisi Sınırlı

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Amerikalı uzmanlar, ABD'nin Gazze başta olmak üzere bölgedeki saldırılarında İsrail'i dizginleme girişimlerinin "sınırlı sonuçlar verdiği" yorumunda bulundu.

The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan haberde uluslararası ilişkiler uzmanları ile bazı eski Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail'in Gazze'yi işgali ve "soykırımda bulunmasına" karşı ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tutumunu ele aldı.

Uzmanlar, ABD Başkanı Biden ve yönetiminin İsrail'in Gazze'yi işgali ve "soykırımda bulunmasını" önleme girişimlerinin "sınırlı sonuçlar verdiğine" işaret ederken Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin Orta Doğu Programları Direktörü Jon Alterman, "Biden ve Binyamin Netanyahu, birbirlerini tarttılar. Netanyahu sürekli, Biden'ın düşündüğünden daha fazla alana sahip olduğuna karar veriyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Alterman, ABD'nin, İsrail liderliği tarafından "ya bir dırdırcı ya da şu anda gereksinimleri anlamayan bir arka koltuk şoförü olarak görüldüğünü" öne sürdü.

Eski Başkan Donald Trump yönetimi sırasında Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan David Schenker ise 7 Ekim 2023'ün her şeyi değiştirdiğini belirterek, "ABD'nin hassasiyetlerini daha az dikkate alarak kendi güvenlik hedeflerini acımasızca takip edecek yeni bir İsrail'le karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalı yetkililerin Lübnan'daki İsrail-Hizbullah çatışmasının tırmanmasını engellemeye çalıştığını kaydeden uzmanlar, bunun İran'ı da işin içine çekeceği ve ABD'yi askeri olarak daha derin müdahaleye zorlayacağı endişesinden kaynaklandığını ifade etti.

Uzmanlar, Biden yönetiminin, İsrail'in Hizbullah'a vurduğu darbelerden memnun olmadığı ancak başkanlık seçimlerine bir ay kala Tahran'a yönelik bir saldırıyı dizginliyor görünmeye de hevesli bulunmadığı görüşünü paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığının eski Orta Doğu yetkililerinden Aaron David Miller de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi İsrail'in özellikle de İran'ın dahil olacağı cephede savaşa girmesi için bastıracak herhangi bir Amerikalı yetkilinin olamayacağını savundu.