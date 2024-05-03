ABD, Rusya'nın Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatını eleştiriyor - Son Dakika
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ABD, Rusya'nın Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatını eleştiriyor

ABD, Rusya\'nın Kuzey Kore\'ye petrol sevkiyatını eleştiriyor

ABD yönetimi, Rusya'nın sadece mart ayında Kuzey Kore'ye 165 bin varilden fazla rafine petrol gönderdiğini iddia ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Rusya'nın bu sevkiyatları süresiz devam ettirebileceğini belirtirken, ABD'nin petrol sevkiyatına ilişkin yaptırımlar için diğer ülkelerle çalışacağını açıkladı.

03.05.2024 14:33
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ABD yönetimi, Rusya'nın sadece mart ayında Kuzey Kore'ye 165 bin varilden fazla rafine petrol gönderdiğini ileri sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların uygulanmasını izleyen BM uzmanlar panelinin, Rusya'nın vetosu üzerine dağıtılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kirby, Rusya'nın Kuzey Kore'ye sadece mart ayında 165 bin varilden fazla rafine petrol gönderdiğini savunarak, iki ülkenin ticari limanlarının yakınlığı sayesinde Rusya'nın bu sevkiyatları süresiz devam ettirebileceğini belirtti.

ABD'nin petrol sevkiyatına ilişkin yaptırımlar için Avrupa Birliği, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İngiltere ile çalışacağını bildiren Kirby, Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesine atıfta bulunarak, "Rusya'nın, BMGK'nin nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını desteklemek için uzun süredir devam ettirdiği tutarlı çabalarını bozma yönündeki eylemlerini bir P5 (daimi 5) üyesi için eşi benzeri görülmemiş bir davranış" olarak değerlendirdi.

Nükleer programını sürdürdüğü gerekçesiyle Kuzey Kore'nin rafine petrol ve petrol ürünleri ithalatına 2017'de yıllık 500 bin varil sınırlaması getiren BMGK'nin Kuzey Kore Yaptırım Komitesinin Eylül 2023'teki raporunda, bu sınırın Kuzey Kore tarafından aşıldığı aktarılmıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, 17 Ocak'ta, Kuzey Kore'nin gemileriyle "rafine petrol ve kömür kaçakçılığı" yaparak bu ülkeye kaynak sağladıkları gerekçesiyle 11 gemi, 2 kişi ve 3 firmaya yaptırım uygulandığını açıklamıştı.

ABD ve Güney Kore, 22 Mart'ta, "Kuzey'in yasa dışı rafine petrol kaçakçılığını" incelemek üzere istişare kurulu oluşturulacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Rusya'nın Kuzey Kore'ye petrol sevkiyatını eleştiriyor - Son Dakika

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