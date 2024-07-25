ABD Savunma Bakanı: Çin ve Rusya'nın birlikte uçtuğunu ilk kez görüyoruz - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanı: Çin ve Rusya'nın birlikte uçtuğunu ilk kez görüyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında dün uçan Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı için 'ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu gördüklerini' belirtti. Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

25.07.2024 20:35
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında dün uçan Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı için "ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu gördüklerini" belirtti.

Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Kanada'nın birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında müdahale edilen Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı olayının "sürpriz olmadığını" söyleyen Austin, bu bölgedeki gelişmeleri sürekli izlediklerini kaydetti.

Austin, "Burada istihbari konuları tartışmayacağım ancak ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu görüyoruz." İfadesini kullandı.

Rus ve Çin uçaklarının ABD ve Kanada hava sahasına girmediklerini, sınıra 300 kilometre kadar yaklaştıklarını belirten Austin, bu gibi durumlarda her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

Austin, Rusya ile Çin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiği bir dönemde ABD'yi test edip etmediği şeklinde bir soruya da "Onlar bizi her zaman test ediyor ve bu hiçbirimiz için sürpriz değil." yanıtını verdi.

7 Ekim'den sonra İsrail'e "rekor hızda" güvenlik yardımı

Biden'ın yerine aday gösterilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in güvenlik alanındaki etkisi hakkındaki soru üzerine Austin, "Siyasi yoruma girmeyeceğim ancak 3,5 yıldır kendisiyle toplantılar yapmış, gözlemlemiş biri olarak, her zaman hazırlıklıdır, karmaşık konulara çok faydalı girdiler sağlar." dedi.

Harris'i "kilit bir oyuncu" olarak niteleyen Savunma Bakanı, "Bu ülkeyi uluslararası arenada birçok kez temsil etti ve bunu çok profesyonel ve etkili bir şekilde yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Kongre'de yaptığı konuşmada ABD'den "Silahları hızlı verin, Gazze'de işimizi hızlı bitirelim" şeklindeki açıklaması için de Austin, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e "rekor bir hızda" güvenlik yardımı yaptıklarını ve bunun devam ettiğini söyledi ve Netanyahu'nun açıklamasına yorum yapmayacağını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown da benzeri sorulara, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplar konusundaki iddialarını "doğrulayacak veya yalanlayacak rakamları görmediğini" savunarak, İsrailli yetkililerle her görüşmede sivil kayıpların azaltılması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması konusunda baskı yaptıklarını söylemekle yetindi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, binlerce Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'nin Refah kentindeki durum için, burada "hiç sivilin öldürülmediğini" öne sürmüştü.

Netanyahu, Gazze'de, sivillerin öldürülmesiyle ilgili açıklamaların "yalan" olduğunu öne sürerek, "Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir." iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Savunma Bakanı: Çin ve Rusya'nın birlikte uçtuğunu ilk kez görüyoruz - Son Dakika

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