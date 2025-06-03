ABD Suriye'den Asker Çekme Sürecine Girdi - Son Dakika
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ABD Suriye'den Asker Çekme Sürecine Girdi

ABD Suriye\'den Asker Çekme Sürecine Girdi
03.06.2025 15:54
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ABD, Suriye'deki askeri varlığını 8 üsten 3'e indirerek, asker çekme sürecini başlattı.

ABD'nin Suriye'den asker çekme süreci başladı. Trump'ın Suriye Temsilcisi Barrack, ülkedeki varlığın 8 üsten 3'e düşürüldüğünü, hedefin tek üs olduğunu belirtti.ABD'de Donald Trump yönetiminin Suriye'den asker çekme planları netleşiyor. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, NTV televizyonuna verdiği demeçte ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya başladıklarını ve bir üs dışında diğer tüm askeri üslerin kapatılmasını planladıklarını kaydetti.

Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından, Doğal Kararlılık Operasyonları (OIR) kapsamındaki askerlerin çekilmeye başlandığını belirten Barrack, "OIR çerçevesindeki varlığımızın azaltılması gerçekleşiyor. 8 üsten, 5 ve 3'e düştük, sonunda bire indireceğiz" dedi. OIR, 2014 yılında IŞİD'e karşı mücadele hedefiyle oluşturulmuştu.

NTV'ye verdiği röportajda Esad'ı devirerek iktidara gelen Ahmed Şara yönetiminin güvenlik konusunda hala büyük sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Barrack, ülkedeki etnik ve dini grupların entegre edilmesi çağrısı yaparak "Hala çok aşiretsel. Bir araya getirmek çok zor. Ama bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Asker sayısının binin altına indirilmesi hedefleniyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Nisan ayında yaptığı açıklamada, Suriye'deki askerlerin sayısının gelecek aylarda yarı yarıya azaltılarak binin altına düşürüleceğini bildirmişti. Açıklamada ülkedeki IŞİD varlığının "kalıntılara" indirgendiğine vurgu yapılmıştı.

ABD merkezli ve Trump hükümetine yakın Fox News televizyon kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, son haftalarda yaklaşık 500 asker geri çekildi ve çok sayıda ABD üssü ya Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) devredildi ya da kapatıldı. Fox News ayrıca, Görev Destek Bölgesi Green Village'in kapatıldığını, MSS Euphrates'in ise SDG'ye devredildiğini bildirdi. Fox News'e konuşan yetkililere göre, üçüncü bir ABD üssü de boşaltıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Arabiya İngilizce televizyon kanalına yaptıkları açıklamalarda, çok sayıda askerin başka yerlere konuşlandırıldığını ve üslerin geçen ay içinde kapatıldığını ya da devredildiğini doğruladı.

ABD askerleri Irak'tan da çekilecek mi?

Öte yandan, ABD'nin Suriye dışında Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 ve Ürdün'de 3 bin 500 askerinin bulunduğu belirtildi.

Bağdat ile ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetimi arasında varılan bir anlaşmaya göre, ABD, Irak'taki üslerini birleştirecek ve burada konuşlu asker sayısını azaltacaktı. Ancak Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Irak, ABD'den geçiş sürecini ertelemesini talep etti.

ABD'li yetkililer, konuya ilişkin henüz bir karar alınmadığını söyledi.

AFP,ANKA/ BK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel ABD Suriye'den Asker Çekme Sürecine Girdi - Son Dakika

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