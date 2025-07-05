ABD Türkiye'ye Nükleer Enerji Desteği - Son Dakika
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ABD Türkiye'ye Nükleer Enerji Desteği

05.07.2025 10:55
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ABD'li finans kuruluşları, Türkiye'deki nükleer enerji projelerine destek verme niyetini açıkladı.

6 Nisan 1920

1- ABD'li finans kuruluşları Türkiye'deki nükleer enerji projelerine destek vermeye hazır

ABD Dışişleri Bakanlığı Nükleer Enerji Kıdemli Danışmanı Justin Friedman:

"(Amerikan finans kuruluşlarının) Özellikle küçük modüler reaktör alanında ilerlemeyi destekleyecek programları var. Projelerin gelmesini bekliyoruz ki finansmanla eşleştirebilelim"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kadın kooperatiflerine geçen yıl 24,8 milyon lira hibe sağlandı

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında, geçen yıl 51 ildeki 109 kooperatifin 117 projesine destek verildi

Bakanlık çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere, kadın kooperatiflerine yönelik çeşitli eğitimler düzenledi

(Serhat Tutak/Ankara)

3- Türkiye'nin süper bilgisayarından 7 bin 400 araştırmacı yararlandı, gözler 3. faza odaklandı

Yapay zekadan iklim modellemesine kadar birçok alanda kritik çalışmaların yürütülmesini sağlayan süper bilgisayar TRUBA'da bugüne kadar haftalık ortalama 450 kullanıcı aktif işlem yürüttü

Ağustos 2025'te devreye alınması planlanan üçüncü fazda kapasite daha da artırılacak ve TRUBA'nın hem yapay zeka hem de veri yoğun bilimsel uygulama hizmetlerinin güçlendirilmesi sağlanacak

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- IDEF 2025'E DOĞRU - Mayın avcı robotu göreve hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi şirketleri MESAN ile ESETRON işbirliğiyle geliştirilen Robota Entegre Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit Sistemi, ilk kez IDEF 2025 Fuarı'nda kamuoyunun karşısına çıkacak

30 kilogramın altındaki ağırlığıyla kolay taşınabilen, hızlı konuşlandırılabilen sistem, mayın, el yapımı patlayıcı, kablo, tuzak teli ve tetikleyici hatların tespiti, hedef işaretleme ve koordinat bildirimi, tarama yapılan alanın haritalanması ve kaydedilmesi gibi görevleri otonom ya da uzaktan kontrolle yerine getirebiliyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye ve Azerbaycan bu kez teknolojiyle bağlandı

Azercosmos ile yürütülen Connecta IoT Network entegrasyon çalışmaları kapsamında, Azerbaycan merkezli teknoloji firması Elsmart tarafından geliştirilen sensörlerden elde edilen verilerin Plan-S'in takım uydusu üzerinden iletilmesi sağlandı

Özellikle karasal altyapının yetersiz olduğu kırsal bölgelerde, düşük enerji tüketimi ve uygun maliyetiyle dikkat çeken bu sistem, tarım, enerji ve çevresel izleme gibi kritik alanlarda güvenilir bağlantı sunuyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı)

6- Merkez bankaları yılın ilk yarısında parasal gevşemeyi hızlandırdı

Yılın ilk yarısında Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizinde 100'er baz puan, İngiltere Merkez Bankası 50, Güney Kore Merkez Bankası 50, Avustralya Merkez Bankası 50, Yeni Zelanda Merkez Bankası 100 ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 150 baz puan indirim yaptı

(Mahmut Çil/İstanbul)

7- Küresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarında

Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerin erteleme tarihinin sonu 9 Temmuz yaklaşırken, ticaret yaptıkları ülkelere uygulanacak tarifeleri mektup yoluyla bildireceğini ve bunun 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklaması, özellikle Asya piyasalarında risk iştahını törpüledi, Japonya, Güney Kore ve Hong Kong borsaları haftalık bazda değer kaybetti

Trump, Kongre'den geçen kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

8- Trump, ikinci başkanlık döneminde "vergi düzenlemesi" zaferiyle elini güçlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği kapsamlı "vergi ve harcama" tasarısı, "zenginlere vergi indirimi sağlamak" adına sosyal yardımların kısılacağı eleştirilerine rağmen Cumhuriyetçilerin yoğun çabaları sonrasında yasalaştı

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, 10 yılda yaklaşık 4,5 trilyon dolar vergi indirimi içeren tasarının, ülkenin bütçe açığını 2034'e kadar 3,4 trilyon dolar genişleteceğini tahmin ediyor

(Sevgi Ceren Gökkoyun/New York)

9- Kıbrıs ve Almanya, Türk şemsiyelerinin gölgesinde serinledi

Yaz aylarında bahçe, teras, havuz kenarı, kafe ve restoran gibi açık alanlarda sıklıkla kullanılan bahçe şemsiyeleri geçen yıl 1 milyon dolarla en fazla Almanya'ya satılırken, bu senenin 5 ayında en çok ihracat 588,8 bin dolarla KKTC'ye yapıldı

Bahçe şemsiyeleri satışından geçen yıl 2,6 milyon dolarlık, bu sene ocak-mayısta ise 577,5 bin dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi

(Seda Tolmaç/Ankara)

10- İstanbullu çiftçinin biber fidesi Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi'ndeki yerli üretimden geliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar:

"Bu sene ilk kez AR-GE çalışmaları kapsamında, Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nde yetiştirilen 100 bin biber fidesini 25 Mayıs itibarıyla çiftçilerimizle buluşturduk"

"2026 projelerimiz kapsamında, domates ve biber gibi hangi sebze türüne yönelik çalışmalarımız olacaksa, bu projelerde kullanılacak fideleri de bu merkezde üretmeyi planlıyoruz"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Güneşe uzun süreli maruz kalmak fotoyaşlanmayı tetikliyor

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay:

"Güneş ışığının tek zararı kanser değil, güneş katarakt, leke, fotoyaşlanma yapabiliyor, bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor"

Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran:

"Normal yaşlanma genetik süreçlerle ilerlerken, fotoyaşlanma çevresel etkiler nedeniyle oluşur. Güneşe maruz kalan yüz, boyun, eller gibi bölgelerde daha belirgin olur. Lekeler, kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı, fotoyaşlanmanın başlıca belirtileridir"

(Gökçe Karaköse/İstanbul) (Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Türkiye'ye Nükleer Enerji Desteği - Son Dakika

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