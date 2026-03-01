ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi - Son Dakika
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi

01.03.2026 23:20
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Levent'te bir araya gelen Küresel Direniş Platformu üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Katılımcılar yürüyüş boyunca ABD ve İsrail aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Grup adına konuşan gazeteci Nurettin Şirin, Filistin toprakları ile Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tamamen özgürleşene kadar direniş ve dayanışma içinde olacaklarını belirtti.

İslam ümmetinin tek yürek ve tek bilek olduğunu kaydeden Şirin, mezhep, etnik köken veya milliyet farkı gözetmeksizin ümmetin her zaman birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Şirin, "Şehitlerin yolunu takip edeceğiz ve gösterdikleri hedeflere ulaşılana kadar direnişten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Platform üyeleri, slogan attıktan bir süre sonra dağıldı.

Üsküdar Meydanı'nda açıklama

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı üyeleri de saldırıları protesto etmek amacıyla Üsküdar'da yürüyüş düzenledi.

Ahmediye Meydanı'nda toplanan partililer, ellerindeki Türk ve İran bayraklarıyla Üsküdar Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atan katılımcılar meydanda toplandı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Genel Başkan Doğu Perinçek'in mesajını okudu.

Mesajın ardından açıklama yapan Özkan, saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i saygıyla andıklarını söyledi.

Amerika ve İsrail'in ekonomik, askeri, toplumsal, kültürel çıkmazları olduğunu savunan Özkan, Amerika uygarlığının, İsrail siyonizminin saldırganlığının yıkılmaya ve tarih çöplüğünde yerini almaya mahkum olduğunu belirtti.

Özkan, ABD emperyalizminden özgürlük, demokrasi, insan hakları ve barış gelmeyeceğini belirtti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

