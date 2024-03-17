ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 insansız su üstü aracı ile 3 İHA'yı imha etti

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 insansız su üstü aracı ile 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 5 insansız su üstü aracı ve bir İHA'nın bölgedeki ticari gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle imha edildiği belirtilerek, saldırıların "savunma" amacıyla yapıldığı ifadesine yer verildi.
CENTCOM'dan yapılan başka bir açıklamada da Husilerin Kızıldeniz'e doğru havalandırdığı iki İHA'nın imha edildiği, İHA'lardan birinin Kızıldeniz'e düştüğünün tahmin edildiği bildirildi.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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