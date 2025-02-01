Abdi İpekçi Suikastının 46. Yılı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Abdi İpekçi Suikastının 46. Yılı

Ünlü gazeteci Abdi İpekçi, suikastının 46. yılında anıldı; Türk basınında iz bıraktı.

01.02.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyet gazetesinde 25 yıl genel yayın yönetmenliği yapan ve Türk basınının önemli isimlerinden biri olan Abdi İpekçi, İstanbul'da uğradığı suikastın 46. yılında anılıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul'da 9 Ağustos 1929'da dünyaya gelen Abdi İpekçi, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre hukuk fakültesine devam etti. Gazeteciliğe duyduğu ilgi onu bu mesleğe yönlendirdi.

Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gibi gazetelerde muhabirlik ve yazı işleri müdürlüğü yapan İpekçi, 1954'te henüz 25 yaşındayken Milliyet gazetesinin başına geçti.

Objektif haberciliği esas alan İpekçi, haberde iki tarafın da görüşünün alınması ilkesine önem verdi. 1960'lı yıllarda "Milliyet Anayasası" adını verdiği bir dizi gazetecilik ilkesini belirleyerek, Türk basınında etik standartların yükselmesine katkıda bulundu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikinci başkanlığını da üstlenen İpekçi, basın özgürlüğünün gelişmesi için çalıştı.

Öldürüldüğü gün, 1 Şubat 1979'da Ankara'da dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile görüşen İpekçi, İstanbul'a döndükten sonra Milliyet gazetesine uğradı. Akşam saatlerinde gazetenin sahibi Ercüment Karacan'ın evinde yemeğe katılmak üzere eşi Sibel İpekçi'yi de almak için gittiği Maçka'daki evinin önünde suikasta uğradı.

Direksiyon başındayken açılan ateş sonucu göğsünden vurulan İpekçi, kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi'nde 50 yaşında hayatını kaybetti.

Tetikçi, İpekçi'den sonra Papa'ya suikast düzenledi

Tetikçi Mehmet Ali Ağca 11 Temmuz 1979'da yakalandı ancak 23 Kasım 1979'da Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçırıldı. Yargılanmasına gıyabında devam edilen Ağca, 28 Nisan 1980'de idam cezasına çarptırıldı.

Ağca, 13 Mayıs 1981'de ise Vatikan Meydanı'nda Papa 2. Jean Paul'e suikast girişiminde bulundu.

İtalya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına rağmen, Papa tarafından affedildi ve 2000 yılında Türkiye'ye iade edildi. Ağca, Türkiye'de 10 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 18 Ocak 2010'da tahliye edildi.

Abdi İpekçi'nin ailesi ve meslektaşları, suikastın arkasındaki bağlantıların tam olarak açığa çıkarılmadığını savunarak, yıllarca adalet arayışlarını sürdürdü.

"Saçlarımdan bir tutam koptu, yere yığıldım"

Kızı Nükhet İpekçi, babasının ölüm haberini Fransa'da aldığı anı, katıldığı bir televizyon programında şu sözlerle anlattı:

"O sabah, içimde bir ağırlık vardı. Çok sevdiğim bir arkadaşım yanımdaydı. Babamdan gelen bir mektubu açmasını istedim. Mektuba bakarken birden ağlamaya başladı. Derken kapı çaldı ve Milliyet'in Paris Muhabiri Misel Perlman geldi. 'Baban hasta' dedi. Şüphelendim ve Milliyet'in Londra Muhabiri Kasım Yargıcı'yı aradım. Telefonda 'Nükhet, başın sağ olsun' dedi. O an telefonu elimden düşürdüm, saçlarımdan bir tutam koptu, yere yığıldım."

Tarafsız haberciliği, gazeteciliğe getirdiği etik ilkeleri ve basın özgürlüğüne yaptığı katkılarla Türk basın tarihinin unutulmaz isimleri arasında yerini alan Abdi İpekçi için her yıl ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenleniyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Abdi İpekçi, istanbul, 3-sayfa, Kültür, Güncel, Şubat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdi İpekçi Suikastının 46. Yılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
16:56 Trump’tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz Trump'tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:06:12. #1.13#
SON DAKİKA: Abdi İpekçi Suikastının 46. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.