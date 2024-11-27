Acele Kamulaştırma Kararları Yayınlandı - Son Dakika
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Acele Kamulaştırma Kararları Yayınlandı

Acele Kamulaştırma Kararları Yayınlandı

Cumhurbaşkanı, enerji hatları ve afetzede barınması için acele kamulaştırma kararlarını duyurdu.

27.11.2024 05:28
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(ANKARA) - Bazı taşınmazların enerji nakil hatlarının yapımı ile bazı illerde afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından; Amasya, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş ve Nevşehir'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılması, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından; Karaköprü-Hilvan, Akkuyu 380-Selvili, Hacıhıdırlar RES TM- Denizli RES TM Enerji İletim Hattı Projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından; Manisa'nın Gördes ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların içme suyu projesi kapsamında acele kamulaştırılması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından; Gümüşhane, Ordu, Kayseri ve Trabzon illerinde meydana gelen bazı afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Kaynak: ANKA

Politika, Fethiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Emlak, Muğla, Son Dakika

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