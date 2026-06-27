Adalar Belediyesi'ne yeni başkanvekili seçildi

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlarda tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine Medine Pamuk başkanvekili seçildi. Gelişmeleri Büyükada'da izleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimin ardından yaptığı açıklamada, tutuklanan belediye başkanlarının iddianamelerinin bir an önce hazırlanmasını istedi. Çelik ayrıca "Türkiye bir yol ayrımında, bir tarihi kavşakta. Bu tarihi kavşakta Türkiye açısından iki tane seçenek var. Önümüzdeki süreçte, ya bu topraklar monarşiye sürüklenecek, otoriter demokratik bir rejime doğru savrulacak ya da bu topraklarda demokrasinin yeniden inşa süreci başlayacak, cumhuriyetin kurumları yeniden inşa edilecek. Bu yapılanlar karşısında hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran sabahı gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Fırat Durak ile meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ve Mehmet Nuri Kara'nın da aralarında bulunduğu 35 kişi 23 Haziran'da sabaha karşı tutuklanmıştı. Tutuklamanın ardından İçişleri Bakanlığı'nın Akpolat'ı görevden uzaklaştırması üzerine bu sabah Adalar Belediyesi Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi yapıldı.

MEDİNE PAMUK BAŞKANVEKİLİ OLDU

Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu Neriman Erduman Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Medine Pamuk ile AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz yarıştı. "Kent Uzlaşısı" davası kapsamında yargılanan CHP'li meclis üyesi Nesimi Aday oylamaya katılamadı. Toplam 7 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin ilk turunda Pamuk 5, Türkyılmaz 1 ve 1 geçersiz oy; ikinci turunda Pamuk 5, Türkyılmaz 2; üçüncü turda da Pamuk 5, Türkyılmaz 2 oy alınca yeterli orana ulaşılamadı ve seçim dördüncü turla devam etti. Son turda CHP'nin adayı Medine Pamuk 5 oy alarak Adalar Belediyesi Başkanvekili seçildi.

Belediye meclis üyeleri haricinde, mecliste üyesi bulunan 2 partiden, önceden onaylanmış 15'er kişinin seçimi takip etmek üzere okul binasına girişine izin verildi. Sonucu, oylamayı dışarıdan takip eden CHP'liler "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" şeklinde sloganlarla karşıladı, Pamuk'u tebrik etti.

Oylamayı izleyen ve Başkanvekili seçilen Medine Pamuk'u tebrik eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "2024 seçimlerinde kendilerine verdiği yetki çerçevesinde Adalar halkının iradesine, oylarına ve demokrasiye sahip çıkan meclis üyelerimize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bu aşamadan itibaren başkan vekilimiz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri el birliğiyle Adalar halkına hizmet etmeye devam edecekler" şeklinde konuştu.

"İDDİANAMELERİN AYLARDIR YAZILMAMAMASI KABUL EDİLEMEZ"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan belediye başkanları ve çalışanlarının aylardır tutuklu olmalarına rağmen iddianamelerinin hala hazırlanmamış olmasına dikkat çeken Çelik, "Adalar'da bir an önce iddianamenin yazılmasını bekliyoruz. Bir an önce Silivri'de iddianamenin yazılmasını bekliyoruz. Ataşehir'de bir an önce iddianamenin yazılmasını bekliyoruz. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı'nın gözaltına alınıp tutuklandığı günün üzerinden 1 yıl geçti. Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen henüz ortada bir iddianame yok. Yine Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'nun tutukluluğunun üzerinden 10 ay geçti. Şile'de, Bayrampaşa'da belediye başkanlarıyla beraber tutuklu olan belediye emekçileri, meclis üyeleri ve yol arkadaşlarımız var. Aradan 10 ay, 1 yıl geçmiş olmasına rağmen, henüz Şile'de ve Bayrampaşa'da iddianameler yazılmadı. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu, insanları peşin olarak cezalandırmaktır. Bu uygulamalardan bir an önce vazgeçilmesi gerekir" dedi.

"BU YAPILAN İNSANLARA ZULUMDÜR"

Çelik şöyle devam etti:

"Hep bir noktanın altını çiziyoruz; yargılamalar normal koşullarda tutuksuz yapılmalı. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun, hem diğer belediye başkanlarının ve yol arkadaşlarımızın yargılamaları tutuksuz olmalı. Bu insanlar, seçilmiş belediye başkanları. Burada Ercan Akpolat, yüzde 55 oy almış, tarihi bir oy farkıyla, 2024'te seçimleri kazanmış. Arkadaşlarımız, 300 binlik, 500 binlik, milyonluk ilçelerin belediye başkanlığını yapıyorlar. Seçilmiş belediye başkanlarının kaçma şüphesi yok. Bu aşamalardan itibaren bir delil karartma şüphesi söz konusu değil. Buna rağmen, Şile'de, bir yıldır, Bayrampaşa'da, 10 aydır bir tutukluluk durumu söz konusu ve henüz ortada iddianame yok. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu yönüyle bir an önce Bayrampaşa'nın, Şile'nin iddianamesi yazılmalı. Az önce saydığım Adalar'ın, Ataşehir'in, Silivri'nin iddianameleri de bir an önce yazılmalı. Bu yapılan insanlara zulümdür. Bu insanların aileleri, çocukları var. Silivri cezaevine, farklı cezaevlerine gitmek gelmek çok zor. İnsanlar tutsak vaziyette, aileler büyük bir zulümle karşı karşıya kalıyorlar. Bu zulümlerin bir an önce sona ermesi için, yargılamaların mutlaka tutuksuz yapılması gerekir. ve bir an önce bu iddianamelerin yazılması gerekir."

"TÜRKİYE BİR YOL AYRIMINDA, TARİHİ KAVŞAKTA"

Tarihin çok zor bir dönemindeyiz. Türkiye bir yol ayrımında, bir tarihi kavşakta. Bu tarihi kavşakta Türkiye açısından iki tane seçenek var. Önümüzdeki süreçte, ya bu topraklar monarşiye sürüklenecek, otoriter demokratik bir rejime doğru savrulacak ya da bu topraklarda demokrasinin yeniden inşa süreci başlayacak, cumhuriyetin kurumları yeniden inşa edilecek. Bu yapılanlar karşısında hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin birinci partisinin kadroları dimdik ayaktadır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu dimdik ayaktadır. Türkiye'nin birinci partisinin kadroları dimdik ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partililer kenetlenmiştir, millet kenetlenmiştir. Hep birlikte bir seçim günü geldiğinde bir bayram havasında sandıklara giderek bu ceberut uygulamaları sonlandıracağız ve bu karanlık anlayışı tarihin karanlığına hep birlikte göndereceğiz."