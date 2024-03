Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ı Anma Töreninde Konuştu

Güncel

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki İdeal Hukuk Kulübü tarafından şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen 5. Makale Yarışması Ödül Töreni, üniversitenin Haliç Kampüsü'nde yapıldı.

Törende konuşan Bakan Tunç, savcı Kiraz'ın adalet nöbeti tutarken, adaletin tecelli etmesi için görev başındayken kurşunların hedefi olduğunu söyledi.

Tunç, şöyle devam etti:

"Savcı Mehmet Selim Kiraz'a sıkılan o kurşun, onun şahsına yönelik bir kurşun değildi. Türkiye'nin geleceğine yönelik, hukuka, adalete sıkılan bir kurşundu. Ama o hainler hiçbir zaman bu ülkede emellerine ulaşamayacaklar. Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye ve bu mücadeleden hiçbir zaman taviz vermeden, bu çabamızı millet olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sürdürmeye devam edeceğiz."

Üniversiteden yetişen genç hukukçuların savcı Kiraz'ın idealini sürdüreceklerine dikkati çeken Tunç, "Hiç endişeniz olmasın Hakkı Kiraz amcamız, burada binlerce Mehmet Selim Kiraz'lar var. Türkiye genelinde onun idelini sürdürecek, Türkiye Yüzyılı mücadelesini adaletin de yüzyılı yapacak genç, idealist hukukçularımız var. Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu ifade etmek istiyorum ve buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Yarışmadaki makalelerin ve panelin konusunun Filistin'deki soykırım olduğuna işaret eden Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef Filistin'de bir asırdan bu yana devam eden işgal söz konusu. Filistin toprakları İsrail tarafından sürekli işgal edile edile oradaki Filistinli kardeşlerimiz küçücük topraklarda, açık hava hapishanesine mahkum edilmiş durumdalar. Yerlerinden, yurtlarından edildiler. Toprakları ellerinden alındı. Vatanları ellerinden alınmak isteniyor. Tüm dünyanın gözü önünde yok edilmeye çalışılan bir millet ve bir Filistin söz konusu. Uluslararası hukuku, uluslararası kuruluşların aldığı kararları tanımayan bir devlet söz konusu. Ona devlet denmez, adeta bir terör örgütü gibi bir asırdan bu yana orada soykırım yapan, insanlık suçu işleyen işgalci bir örgüt söz konusu."

Tunç, 7 Ekim'den bu yana yaşananlara dünyanın sessiz kaldığını, adaletsiz bir dünyanın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." derken hep bugünlere işaret ettiğine dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, başından beri her platformda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmalarda o haritayı göstererek, oradaki zulmün, işgalin nerelere vardığını yüksek sesle dile getirdi. 7 Ekim'den bu yana da bir diplomasi çalışmasıyla Dışişleri Bakanı'mız, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tüm bölge ve dünya liderleriyle bu konuları konuştu. Bir an önce ateşkes sağlansın diye çok gayret gösterdik. İnsani yardımlarımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Türkiye olarak İsrail'in karşısında olmaya ve bu soykırımı bir an önce sona erdirmesi noktasındaki sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Tunç, önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir karar aldığını, söz konusu kararın ABD'nin çekimser oyuyla alınabildiğini anımsattı

Bakan Tunç, "Dünyanın gözü önünde bir terör faaliyeti işleniyor. Bir örgüt gibi hareket eden bir devlet var. Türkiye olarak haklının, adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Filistinli mazlumların hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Bu sorunun çözümü yok mu? Var. Bir bağımsız Filistin devletinin kurulması lazım. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan oradaki problemin çözülemeyeceğini hep söylüyoruz. Orada bağımsız bir Filistin devletinin kurulması noktasındaki mücadelemizi de Türkiye olarak sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Törende daha sonra bu yıl "Soykırım Suçu" başlığıyla düzenlenen makale yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Lisans düzeyindeki öğrenciler arasında birinciliği Ticaret Üniversitesinden Okan Yarat, ikinciliği Marmara Üniversitesinden Recep Sütçü, üçüncülüğü İstanbul Üniversitesinden Muhammet Aşantuğrul kazandı.

Lisansüstü ve doktora düzeyindeki öğrenciler arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden Hasibe Sulak birinci, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Alp Kaan Ertan ikinci, Türk-Alman Üniversitesinden Osman Ahmet Kömürcü üçüncü oldu.

Birinciler, ödüllerini Adalet Bakanı Tunç'un elinden aldı.

Törende, FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal, Adalet Bakanı Tunç'a, Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek de şehit savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'a hediye takdim etti.

Bakan Tunç, ödül alan öğrenciler ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.