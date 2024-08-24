Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şifa Hastanesi Belgeseli Tanıtımında İsrail'i Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şifa Hastanesi Belgeseli Tanıtımında İsrail'i Eleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şifa Hastanesi Belgeseli Tanıtımında İsrail\'i Eleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan belgeselin Türkiye tanıtımına katıldı. Tunç, İsrail'in Filistin'deki katliamına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna tepki gösterdi.

24.08.2024 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İSTANBUL Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan "Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet" adlı belgeselin Türkiye tanıtımına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı, yakalama kararı talep ettiği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep ettiği bir kişi maalesef Amerika Birleşik Devletleri kongresinde ayakta alkışlanarak soykırım suçuna kongre üyeleri ortak olduklarını bütün dünyaya ilan ediyorlar. Böyle dünya tarihine geçen kara bir lekeyi maalesef görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan "Şifa Hastanesi 14 Günlük Vahşet" adlı belgeselin Türkiye tanıtımına katıldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda Tunç'a Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile belgeselin yapımcıları eşlik etti. Belgesel gösteriminden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tunç, Filistin'de yaşanan katliamın uluslararası hukuk mahkemesindeki sürecini yakından takip ettiklerini belirtti. Bakan Tunç konuşmasının ardından Filistin'de yaşanan katliamı gözler önüne seren fotoğrafların yer aldığı sergiyi de gezdi.

'AMACIMIZ BİR AN ÖNCE ORADA ATEŞKESİN SAĞLANMASI'

Tunç konuşmasında, "Türkiye olarak bugüne kadar hep Filistin'in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün kadrolarımız, Dışişleri Bakanlığımız özellikle diplomasi alanında önemli çalışmalar yürüttü. İnsani yardımlar noktasında yine desteklerimize devam ediyoruz. Tabi amacımız bir an önce orada ateşkesin sağlanması. Maalesef ateşkesin sağlanmaması için de İsrail'e destek veren başta Amerika Birleşik Devletleri var. Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı, yakalama kararı talep ettiği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı talep ettiği bir kişi maalesef Amerika Birleşik Devletleri kongresinde ayakta alkışlanarak soykırım suçuna kongre üyeleri ortak olduklarını bütün dünyaya ilan ediyorlar. Böyle dünya tarihine geçen kara bir lekeyi maalesef görüyoruz. Bu üzücü olaylara tanık oluyoruz. Diğer yandan hem uluslararası ceza mahkemesi savcısının yürüttüğü soruşturma var. Tabi bir an önce davaya dönüşmesi lazım. Diğer yandan da Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım sözleşmesini ihlal ettiği için Güney Afrika'nın başlattığı bir dava var. O davaya biz ilk andan itibaren görüşlerimizi, Türkiye olarak beyanlarımızı sunduk. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Yıldız, Türkiye'nin beyanlarını sunmuştu ve geçtiğimiz haftalarda da davaya katılma talebini Türkiye olarak ilettik. Davanın takipçisiyiz. Bütün basın kuruluşlarımız dünyaya Filistin'deki Gazze'deki insanlık dramını insanlık suçlarını ifşa etti. Türkiye basını bu konuda gerçekten takdire şayan bir tutum sergiledi hala sergilemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Yılmaz Tunç, Filistin, Türkiye, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Belgesel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şifa Hastanesi Belgeseli Tanıtımında İsrail'i Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
08:15 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şifa Hastanesi Belgeseli Tanıtımında İsrail'i Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement