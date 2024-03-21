Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, terörle mücadeleyi sürdüreceklerini ve Türkiye'yi daha huzurlu bir yüzyıl yapacaklarını belirtti. Tunç, ayrıca yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, belediye başkanlarının merkezi hükümetle uyumlu çalışması gerektiğini söyledi. Programda ayrıca AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve diğer parti yetkilileri de konuşma yaptı.

21.03.2024 22:18  Güncelleme: 22:36
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması için terörün her türlüsüyle mücadele ederek terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı daha huzurlu bir yüzyıl yapacağız." dedi.

Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde AK Parti Belde Başkanlığınca halı sahada düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta seçmenlerin vereceği kararla beldede gerçek belediyecilik hizmetlerinin devamının sağlanacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Gerçek belediyeciliğin AK Parti ile başladığını belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP'den devraldığı İstanbul'u yaşanır hale getirdiğini, bunun da AK Parti'nin kurulmasını sağladığını, gerçek belediyeciliğin tüm ülke sathına yayıldığını anlattı.

Tunç, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, belediye başkanlarını seçerken aynı zamanda yerel kalkınmayı merkezi hükümetin uyumuyla yürütecek bir tablonun ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifaka değinen Tunç, şöyle devam etti:

"Neredeler şimdi? Çil yavrusu gibi dağıldılar. Şimdi birbirlerine düştüler. Allah korusun bunlar iktidara gelmiş olsalar cumhurbaşkanı ve yardımcıları, bunlar iktidarı paylaşabilirler miydi? Paylaşamazlardı. İşte böyle bir kaosa millet müsaade etmedi. Şimdi 31 Mart'ta şehirlerimizi en güzel şekilde yönetecek başkanlarımızı seçeceğiz. Onlarla uyumlu çalışacak milletvekillerimiz, kabinemiz, hükümetimiz... İnşallah önümüzde seçimsiz geçecek 4 yıl istikrar süreci var."

Tunç, 22 yıldan bu yana "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' diyerek insanı güçlendirmek için çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda "güçlü insan" için çalıştıklarını dile getirerek, "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini yatırımlarla eserlerle donattık. Bundan en fazla payını alan illerimizden biri de Bartın'dır. Barajlarıyla üniversiteleriyle yollarıyla tünelleriyle okullarıyla organize sanayileriyle fabrikalarıyla her tarafımızı Bartın'da eserlerle donatmadık mı? Bunlar AK Parti sayesinde, bunlar Recep Tayyip Erdoğan sayesinde oldu. İnşallah bu istikrarlı kalkınma hamleleri yine kesinti olmadan devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Enerjide ve savunma sanayinde bağımsız, teröre ve dış tehditlere karşı dirayetli, dünyada adaleti, hakkaniyeti savunan bir ülke olarak yollarına güçlü adımlarla devam edeceklerinin altını çizen Tunç, "Çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması için terörün her türlüsüyle mücadele ederek terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nı daha huzurlu bir yüzyıl yapacağız. Temel hak ve özgürlüklerin alanını alabildiğine genişlettik. Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükselttik, reformlar yaptık." diye konuştu.

Tunç, artık bundan sonra bu ülkede "vesayetçi anlayış bir daha hortlamasın, bir daha darbeler gerçekleşmesin" diye çok sayıda reform yaptıklarını, yapısal dönüşümleri gerçekleştirdiklerini anlatarak, anayasada gerçekleştirdikleri o vesayetçi ve darbeci ruhu azaltan, ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler sayesinde darbecilerin de vesayetçilerin de tarihin karanlık tablosunda yerini aldığını kaydetti.

Bakan Tunç, "Bundan sonra bu yüksek standartlı demokrasiyle inşallah yeni anayasayı da yaparak Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz inşallah." dedi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile Abdipaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Yaşar Dönmez'in de konuşma yaptığı programda Tunç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Yılmaz Tunç, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörün kökünü kazıyıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz - Son Dakika

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