Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu! 405 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır merkezli geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Çelik, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarının tek tek tespit edildiğini söyledi.

Teknik, fiziki ve analitik çalışmalar sonucunda şüphelilerin örgütsel bağlantıları ile uyuşturucu dağıtım ağlarının ortaya çıkarıldığını belirten Çelik, Diyarbakır merkezli olmak üzere Antalya, Konya, Muğla, Ankara, İzmir, Bursa, Hatay, Şanlıurfa ve Mersin’in de aralarında bulunduğu 23 ilde 302 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

405 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 2 bin 670 polis, yüzlerce ekip, hava destek unsurları, dronlar ve narkotik dedektör köpekleri görev aldı.

Ali Çelik, gece boyunca sürdürülen operasyonlarla uyuşturucu arz zincirine çok ağır darbe vurulduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin yalnızca sokaktaki satıcıları değil, suç ağının finansörleri, organizatörleri ve dijital bağlantılarını da hedef aldığını ifade etti.

Operasyon kapsamında 405 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN 3 BİNDEN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerin suç kayıtlarının incelendiğini söyleyen Çelik, toplam 3 bini aşkın suç kaydı tespit edildiğini açıkladı.

Şüphelilerin uyuşturucu ticaretinin yanı sıra hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, hakaret, dolandırıcılık, yağma, cinsel suçlar ve çeşitli şiddet olaylarıyla bağlantılı olduklarının belirlendiği kaydedildi.

Çelik, uyuşturucunun toplum düzenini ve aile yapısını tehdit eden çok yönlü bir güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak, “Uyuşturucunun olduğu yerde şiddet vardır, suç vardır, huzursuzluk vardır” dedi.

“HİÇBİR SOKAĞI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmeyeceğini belirten Ali Çelik, özellikle gençleri ve çocukları korumanın temel öncelikleri olduğunu söyledi.

Çelik, “Bu mücadelede hiçbir mahalleyi, hiçbir sokağı ve hiçbir okul çevresini sahipsiz bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜRLEK’TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, aylar süren teknik takip ve özel soruşturma yöntemleriyle yürütülen çalışmalarda, sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan uyuşturucu ağının deşifre edildiğini ifade etti.

Operasyonda 405 şüpheliye yönelik kapsamlı işlem başlatıldığını belirten Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.