Adalet Partisi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

GAYE ŞEYMA CAN

Adalet Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında sosyal medya paylaşımında 'terörü övdüğü ve terör örgütünü meşru gösterdiği, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necati Yıldırım, "Partimizi ve 25 partiyi terörle ve terör örgütleriyle birlikte anmış, partimizi ve 25 partiyi bu terör örgütleriyle birlikteymiş izlenimi vermiş, açıkça terör örgütleriyle işbirliği içinde olmak gibi akla mantığa ve gerçeklere uymayan maksatlı ifadeler kullanmıştır" dedi.

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcıları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'terörü övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Adalet Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yıldırım, suç duyurusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"BU İFADELER TERÖRÜ ÖVEN BİR ANLAM İÇERMEKTEDİR. BU SUÇTUR: Partimiz, Anayasa ve yasalara titizlikle uyan, Atatürk milliyetçiliğini esas alan, üniter devlet yapısının ve Misak-ı Milli sınırlarının korunmasına tereddütsüz inanan, laik sosyal hukuk devletinin ve demokrasinin yılmaz savunucusu olan, PKK terör örgütü değil her türlü terör örgütünü lanetleyen, yüce Türk milletinin hizmetinde merkez sağ diye ifade edilen çizgide siyaset yapan ve seçimlere giren bir partidir. BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin yazısının tamamını değerlendirdiğimizde; şüpheli, yazının bütününde terörden ve terör örgütlerinden söz ederken partimizi ve 25 partiyi terörle ve terör örgütleriyle birlikte anmıştır. Partimizi ve 25 partiyi bu terör örgütleriyle birlikteymiş izlenimi vermiş, açıkça terör örgütleriyle işbirliği içinde olmak gibi akla mantığa ve gerçeklere uymayan maksatlı bir açıklama yapmıştır. Yazı bu haliyle terör örgütlerini çok güçlü gösteren ve açıkça terörü öven bir anlam içermektedir. Terörü övmek suçtur. Partimiz gibi meşru zeminde siyaset yapan partilerle, bu terör örgütlerinin birlikte anılması ve işbirliği söylemi, terör örgütlerinin meşru görülmesine hizmet eder, bu nedenle de suçtur.

PARTİMİZE VE PAYLAŞIMDA GEÇEN 25 PARTİYE KARŞI 'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' SUÇU İŞLENMİŞTİR: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinde açıkça düzenlenen; 'terör örgütünün, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını' yapma suçunu Sayın Mustafa Destici açıkça işlemiştir. Şüphelinin X'deki paylaşımları şehitler üzerinden yapılmış siyasi bir istismardır, başta yöneticisi bulunduğumuz partimiz olmak üzere vatan ve millet sevgisi hiçbir şekilde tartışılmayacak olan siyasi partileri hedef haline getirici provokatif bir söylemdir ve TCK'nın 216/1 uyarınca, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçudur. Partimize ve paylaşımdaki listede geçen 25 partiye oy veren yurttaşlara karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlenmiştir."