Adalet Yürüyüşü Ankara'da Sona Erdi - Son Dakika
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Adalet Yürüyüşü Ankara'da Sona Erdi

18.07.2026 10:52
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Bolu Grand Kartal Otel yangınında kaybettiklerini anmak için başlatılan yürüyüş Ankara'da tamamlandı.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli'nin, bakanlık yetkililerinin de yargılanması talebiyle 11 Temmuz'da Bolu'dan başlattığı 186 kilometrelik "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü" bugün Ankara Ulus'ta sona eriyor. Yürüyüşe zaman zaman eşlik eden aileler, Akişli'yi Ulus'ta karşılayacak.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler adına, faciada annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli'nin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle 11 Temmuz'da Bolu Adliyesi'nden Ankara'ya başlattığı 186 kilometrelik "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", bugün öğle saatlerinde Ulus Atatürk Heykeli önünde tamamlanacak.

YÜRÜYÜŞÜN BİRİNCİ GÜNÜ

ANKA Haber Ajansı, Akişli'nin "Adalet Yürüyüşü"ne eşlik etti. Oktay Akişli, yürüyüşün birinci gününde Bolu Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, 78 canı toprağa verdiklerini ve o günden bu yana tek taleplerinin yalnızca adalet olduğunu dile getirdi. Soruşturma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin "kusurlu" olduklarının tespit edildiğini hatırlatan Akişli, şöyle konuştu:

"Adalet yalnızca bazı sanıklar için değil, ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkes için eşit şekilde işletilmelidir. Hiç kimse makamı, görevi ya da unvanı nedeniyle hukukun üzerinde değildir. Bu nedenle bugün 78 canımız için adalet yürüyüşünü başlatıyoruz. Atacağımız her adım, kaybettiğimiz 78 canımızın anısına, yürüyeceğimiz her kilometre ise adalet mücadelemize adanmıştır. Bu yürüyüş yalnızca Bolu'dan Ankara'ya uzanan bir yol değildir. Bu yürüyüş vicdana, hukuka ve adalete uzanan bir çağrıdır."

Oktay Akişli, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada da ağabeyinin otel tatiline ETS Tur firması üzerinden gittiğini ve yangın sırasında ilgili firmayı üç kez aradığını anlatarak, "Onların yanına bırakmayacağız" dedi.

YÜRÜYÜŞÜN İKİNCİ GÜNÜ

İlk gün yaklaşık 23 kilometre yürüyen Akişli, Yeniçağa'da konaklamasının ardından ikinci gün yürüyüşüne devam etti. Türkiye'nin farklı noktalarında yaşanan facialarda yakınlarını kaybedenler için de yürüdüğünü belirten Akişli, "Bu yolun sonu umarım adalet olur" değerlendirmesinde bulundu.

YÜRÜYÜŞÜN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ

İkinci gün 34 kilometre yürüyerek Gerede'ye ulaşan Oktay Akişli, "yorulmadığını, aksine her geçen adımda, her geçen gün daha da güçlendiğini" söyledi. İliç'teki maden faciasında evladını kaybeden ailelerin kendisini aradığını anımsatan Akişli, "Bugün dünden daha güçlüyüm, yarın bugünden daha güçlü olacağım. Her geçen gün bu adalet yürüyüşünün büyümesi ve her geçen gün adalet isteyen ailelerin bize ulaşması sorumluluğumuzu daha da artırıyor. 18 Temmuz'da sesimizi daha gür duyuracağız" diye ekledi.

YÜRÜYÜŞÜN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ

Yangında üç yakınını kaybeden Akişli, 90 kilometrelik yürüyüşünün ardından Ankara il sınırına ulaştı. Yürüyüşün 97'nci kilometresinde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Akişli, "Adaleti keşke bu yollarda aramasaydık. Keşke bizi bu yollara düşürmeseydiler. Vicdanı olan herkes burada bir adaletsizlik ve yarım kalmış bir sürecin söz konusu olduğunu biliyor. Yargının tepesindeki Danıştay 9. Ceza Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay'ın bizimle birlikte 'adalet istiyoruz' diye yola çıkması, yol yürümesi... Yargı tarafındaki ilgili kişilerin şapkasını önüne koyması lazım. Çünkü toplumda gerçekten ciddi anlamda bir adalet eksikliği var" dedi.

YÜRÜYÜŞÜN BEŞİNCİ GÜNÜ

Oktay Akişli, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen yürüyüşünü sürdürdü. Akişli'ye yürüyüşünün beşinci gününde, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yangında 24 yaşındaki oğlu Yiğit Gençbay'ı kaybeden Ankara 11. İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin kurduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu avukatlarından Duygu İnegöllü'nün eşlik etti. Akişli, Kahramankazan ilçesinde mola verdi.

YÜRÜYÜŞÜN ALTINCI GÜNÜ

Akişli'nin altıncı günkü yürüyüşüne, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay eşlik etti. Gençbay, Oktay Akişli'nin acısıyla adalet için Bolu'dan yola çıktığını vurgulayarak, "Boynunda anneciğinin tülbentini takarak, ondan aldığı kuvvetle yola çıktı. Biz de ara ara Oktay kardeşimize yollarda eşlik etmeye çalıştık. Adalet çığlığına ses vermeye çalıştık" dedi. ANKA Haber Ajansı'nın kamerasına, yürüyüş boyunca ayakları şişen, su toplayan, ayak parmağına kan oturan ve gözyaşlarını tutamayan Oktay Akişli'nin yaşadığı zorlu mücadele yansıdı.

YÜRÜYÜŞÜN YEDİNCİ GÜNÜ

Akişli, yürüyüşünün yedinci gününü Ankara merkezine girerek tamamlayan Akişli'ye, aileler de katıldı. Yangında ağabeyi Yılmaz, yeğenleri Nehir ve Doruk'u kaybettiğini belirten Çiğdem Sarıtaş, "Yürüyüşümüzü ailelerimizden Oktay Akişli başlattı. O, bütün yolu kendi yürüdü. Bizler ise başlangıçta ve diğer günlerde ara ara destek olmak için yanında yürüdük" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden yürüyüşün sekizinci ve son günü yola devam eden Akişli, kalan 7 kilometreyi öğle saatlerine doğru Ulus Heykel önünde tamamlayacak.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Ankara, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Yürüyüşü Ankara'da Sona Erdi - Son Dakika

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