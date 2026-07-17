Görüntüler ilk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı - Son Dakika
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Görüntüler ilk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı

17.07.2026 15:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 36. NATO Zirvesi kapsamında lider eşleri onuruna Çankaya Köşkü'nde verilen yemekte sahne alan Süperstar Ajda Pekkan'ın performansına ait görüntüler ilk kez paylaşıldı. Pekkan'ın dört farklı dilde şarkı söylediği tarihi gecede, dünyaca ünlü konuklar ünlü sanatçıyı ayakta alkışladı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi, tarihi bir kültürel buluşmaya ev sahipliği yaptı. Emine Erdoğan'ın lider eşlerini ağırladığı özel programın sürpriz ismi Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan oldu. Dünyaca ünlü konukların ağırlandığı Çankaya Köşkü'ndeki davette sahne alan Pekkan, unutulmaz bir performansa imza attı.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE DÖRT DİLDE MÜZİK ZİYAFETİ

Lider eşleri için hazırlanan özel repertuvarıyla sahneye çıkan Ajda Pekkan, müzik kariyerinin en sevilen klasiklerini seslendirdi. “Her Yerde Kar Var”, “Bir Günah Gibi”, “Hoşgör Sen”, “Baksana Talihe”, “Ya Sonra” ve “Bambaşka Biri” isimli eserlerden oluşan seçkiyle sahne alan sanatçı, bu şarkıları Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca olmak üzere dört farklı dilde yorumladı. Süperstar'ın bu çok dilli performansı dünya liderlerinin eşlerinden tam not aldı.

Görüntüler ilk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı

SÜPERSTAR'DAN İNGİLİZCE TEŞEKKÜR VE AÇILIŞ

Tarihi buluşmaya özel gerçekleştirdiği performansı öncesinde konuklara İngilizce bir konuşma yaparak seslenen Ajda Pekkan, hissettiği gururu ve mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Türkiye’ye ve başkentimiz Ankara’ya hoş geldiniz. Bugün NATO Lider Eşleri Programı’nın bir parçası olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Katılımınız ve teşrifiniz için teşekkür ederim. En içten saygılarımı sunuyorum."

Görüntüler ilk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı

"BAMBAŞKA BİRİ" ŞARKISINA AYAKTA EŞLİK ETTİLER

Türkiye'nin uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıyan yemekte Süperstar'ın sahne enerjisi misafirleri adeta büyüledi. Tüm konukların şarkılara alkışlarla eşlik ettiği ve performansı dikkatle takip ettiği programın zirve noktası ise "Bambaşka Biri" parçası oldu. Konuk First Lady'ler, bu şarkıda hep birlikte ayağa kalkarak Ajda Pekkan'a ritim tuttu. Unutulmaz gecenin sonunda Emine Erdoğan ve lider eşleri ile bir araya gelerek uzun süre sohbet eden Pekkan, misafirlerin tebriklerini birebir kabul ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Son Dakika Gündem Görüntüler ilk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bir rüya null Bir rüya null:
    çok klas olmuş... 0 0 Yanıtla
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