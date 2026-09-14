Adana Altın Koza'da kısa film finalistleri belli oldu, 63 film yarışacak - Son Dakika
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Adana Altın Koza'da kısa film finalistleri belli oldu, 63 film yarışacak

Adana Altın Koza\'da kısa film finalistleri belli oldu, 63 film yarışacak
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33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde kısa film yarışmalarının finalistleri açıklandı. 983 başvuru arasından seçilen 63 film, dört ayrı kategoride Altın Koza için yarışacak.

(ADANA) - 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde kısa film yarışmalarının finalistleri belli oldu. 983 başvuru arasından seçilen 63 film, dört ayrı kategoride Altın Koza için yarışacak. Festival bu yıl ilk kez Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'na da yer verecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül–4 Ekim arasında düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, uzun metraj ve belgesellerin yanı sıra kısa filmlere de geniş alan açıyor.

Bu yıl kısa film yarışmalarına toplam 983 başvuru yapıldı. Başvurular arasından seçilen 63 film Ulusal Kısa Film, Uluslararası Kısa Film, Yapay Zeka Kısa Film ve Ulusal Öğrenci Filmleri olmak üzere dört ayrı yarışmada jüri karşısına çıkacak.

ULUSAL YARIŞMADA 412 FİLM ARASINDAN 10 FİNALİST

Türkiye bağımsız sinemasının yeni yapımlarını bir araya getiren Ulusal Kısa Film Yarışması'na 412 film başvurdu. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda 10 film finale kaldı.

Berna Sitera Değirmen'in "Aşk ve Diğerleri", Yaşar Güney Yurdakul'un "Bir Gece Kadar Uzak", Salih Ortaçay'ın "Gece Mesaisi", Erol Küçük'ün "Hazirun", Ecre Begüm Bayrak'ın "İstiğfar ya da Kar", Halil Tanışan'ın "Otel", İlayda İşeri'nin "Tarla Fareleri", Elit İşcan'ın "Uyuyamadım, Eve Gidiyorum", Buse Halaçoğlu'nun "Yakın" ve Dalya Keleş'in "Yerçekimi" adlı filmleri Altın Koza için yarışacak.

Ulusal Kısa Film Yarışması jürisinde yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu, oyuncu Ezgi Çelik ile yönetmen ve senarist Umut Subaşı yer alıyor.

KISA FİLMLER 13 ÜLKEDEN GELİYOR

Festivalin uluslararası kısa film seçkisi ise farklı coğrafyalardan yönetmenleri Adana'da buluşturacak. 13 ülkeden 10 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödül için yarışacak.

Hollanda, Meksika, Kolombiya, Azerbaycan, Şili, Filistin, İspanya, Guatemala, Kamboçya, Fransa, Avustralya, Birleşik Krallık ve Lübnan'dan filmlerin yer aldığı yarışmanın jürisini Meksikalı yönetmen Joaquín del Paso, yönetmen Gözde Kural ve oyuncu Kaan Urgancıoğlu oluşturuyor.

YAPAY ZEKA DA ALTIN KOZA YARIŞINDA

Festivalin bu yıl dikkat çeken yeniliklerinden biri, sinemada son yılların en çok tartışılan alanlarından yapay zekayı doğrudan yarışma programına taşıması oldu.

İlk kez düzenlenen Yapay Zeka Kısa Film Yarışması'na 105 başvuru yapıldı. Görsel sanatlar ile dijital anlatının kesiştiği yapımlardan 10'u finale seçildi.

"7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü", "Başka Türlü", "Bir Dilek Tut", "Gece Yarısı, Benimle", "İnsan Çiftliği", "İzler", "Lekesiz", "Sanatorium Poetica", "Son Dodo" ve "Yüce Sezar!" festival tarihinde ilk kez verilecek bu ödül için yarışacak.

21 ÜNİVERSİTEDEN 33 ÖĞRENCİ FİLMİ

Altın Koza'nın genç sinemacılara açtığı alanlardan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'na ise 312 başvuru geldi. Türkiye'nin 21 farklı üniversitesinden seçilen 33 film kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma dallarında yarışacak.

Öğrenci filmlerini oyuncu Kubilay Aka, yönetmen Özkan Çelik ve yapımcı Yamaç Okur değerlendirecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne, Anadolu Üniversitesi'nden Bilkent'e kadar farklı okullardan genç yönetmenlerin filmleri festival seyircisinin karşısına çıkacak.

Dört ayrı yarışma, farklı kuşaklardan ve farklı ülkelerden sinemacıları kısa film çatısı altında bir araya getirirken, geleneksel anlatıların yanında deneysel çalışmalar ve yapay zeka destekli yapımlar da aynı festival programında yer bulacak.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 26 Eylül'de başlayacak. Festivalin kazananları 3 Ekim'de düzenlenecek Büyük Ödül Töreni ve Kapanış Gecesi'nde açıklanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Altın Koza'da kısa film finalistleri belli oldu, 63 film yarışacak - Son Dakika

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