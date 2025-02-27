Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Biz İşimizi En İyi Şekilde Yapıyoruz" - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Biz İşimizi En İyi Şekilde Yapıyoruz"

Antalya'da düzenlenen Culinary Forum'a katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bizim yaptığımız belediye başkanlığı artık sadece rutin belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmıyor. Kentimizin özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtmak bizim görevlerimiz arasında. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bahşettiği bu ülke çok değerli bir ülke. ‘Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır’ diyor Mustafa Kemal Atatürk. Biz işimizi en iyi şekilde yapıyoruz" dedi.

27.02.2025 12:36
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(ADANA)- Antalya'da düzenlenen Culinary Forum'a katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bizim yaptığımız belediye başkanlığı artık sadece rutin belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmıyor. Kentimizin özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtmak bizim görevlerimiz arasında. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bahşettiği bu ülke çok değerli bir ülke. 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır' diyor Mustafa Kemal Atatürk. Biz işimizi en iyi şekilde yapıyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya'da düzenlenen Culinary Forum'a katıldı. Başkan Zeydan Karalar, Antalya Culinary Forum'da, "Tarihi Sofralardan Geleceğin Mutfağına Bir Şehrin Kütürel Mirası Nasıl Tanıtım Stratejisi Olur?" panelinde canlı yayın konuğu oldu ve kentin doğal, tarihi, kültürel zenginliklerini, festivallerini, lezzetlerini anlattı.

Antalya Culinary Forum oturumunda, kebap yapmaya ortaokul yıllarında çalıştığı kebapçıda başladığını anlatan Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Türkiye coğrafyasının her karışı çok değerli. Eşsiz lezzetler, tarih, kültür, doğal güzellikler ülkemizin dört bir yanında var. Adana'mız çok farklı bir kent. 10 bin yıla uzanan tarihi mirasa sahip. Olağanüstü verimli bir ovası var ve tarladan mutfağa sağlıklı, lezzetli ürünler konabiliyor. Deniz ürünlerimiz dünyanın en lezzetli deniz ürünleri arasındadır. Bunlar pek bilinmezdi ve biz bunları tanıtıyoruz. Adana bir tarih, kültür, sanat kentidir. Yılın neredeyse 300 gününün güneşli olması büyük bir şanstır bizim için. Adana'nın insanı misafirlerini çok iyi karşılar. İnsanlar sırf bu misafirperverlik için bile yeniden gelmek ister Adana'ya. 16 kavim, medeniyet yaşamıştır Adana'da. Her bir kavim başka lezzet mirasları bırakmıştır. Bununla ilgili benim 'tarihini lezzete evirmiş bir kenttir Adana' sloganım var. Biz Adanalılar bencil insanlar değiliz. Bu güzellikleri bütün ülkeyle bütün dünyayla paylaşmak istiyoruz. Seyhan Belediye Başkanı olduğumdan bu yana, 2014'te ben Adana'nın güzelliklerini önce kendi ülkeme sonra dünyaya tanıtmaya başladım. Çok mesafe kat ettik ama gitmemiz gereken daha çok yol var."

"Adana'da kebabın dışında 400'ü aşkın olağanüstü lezzet var"

Adana Lezzet Festivali'ne de değinen Başkan Zeydan Karalar, "Adana'daki lezzet festivalimiz başkadır. Gelin bir görün, gelin ciğerimi yiyin. Eskiden genel olarak tarihi, kültürel dokuyu, doğal güzellikleri görmek için geziyordu insanlar. Şimdi gastronomi kültürü başladı. Nerede bir lezzet var, insanlar oraya gidiyor. Adana'ya geldiniz; kültür, sanat en üst düzeyde, tarih var, olağanüstü lezzetler var, yılın 300'e yakın günü güneşli, deniz, dağ, ova mevcut. Her şey var. Gelip orada görmek gerek. Adana'ya şu ana kadar gelmeyen bir kez gelsin, zaten Adana'dan vazgeçemeyecektir. Lezzet Festivali'nde, Altın Koza Film Festivali'nde, Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Adana'ya gelen misafirlerimizde bunu görüyorum. Tekrar tekrar Adana'ya geliyor insanlarımız. Adana'da baskın lezzet kebap ama Adana lezzetleri kebaptan ibaret değildir. Adana'da kebabın dışında 400'ü aşkın olağanüstü lezzet var" diye konuştu.

"İnsanlar Adana ile ilgili her şeye doyuyor"

Nisan ayında gerçekleştirilecek Portakal Çiçeği Karnavalı'yla ilgili de bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, "Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir babası Ali Haydar Bozkurt'a buradan teşekkürlerimizi göndermek istiyorum. Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Adana'nın tanıtımına önemli katkı sağladığını biliyoruz. Nisan ayının başında Adana'nın bütün sokakları, bahçeleri portakal çiçeği kokar ve karnaval kapsamında caddelerde yüzbinler olur. Konserler, yemek yarışmaları, paneller... İnsanlar Adana ile ilgili her şeye doyuyor" ifadelerini kullandı.

"Usta ellerle kaliteli ürünler birleştiğinde, Adana lezzetleri ortaya çıkıyor"

Kentte gastronominin, yeme içme kültürünün bir yaşam biçimi olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, Adana'nın gastronomiyle ilgili 24 saat yaşayan ve yaşatan bir şehir olduğunu söyledi. Karalar, şöyle devam etti:

"Şırdanı, kebabı, tatlısı, sabah ciğeri ile başlayıp, çok sayıda başka lezzet ile devam eden bir gastronomi turunu keyifle yaşamak mümkün Adana'da. Kebabın, nohutlu dolmanın, güvecin ve başka birçok yemeğin en lezzetlisini Adana'da yersiniz. Bir yemeğin lezzetli olması yapanın ustalığı kadar, malzemenin, ürünün kalitesine de bağlıdır. Adana dünyanın en özel, verimli ovasına kurulmuştur ve Adana topraklarında yetişen ürünler doğası gereği çok lezzetli, kalitelidir. Usta ellerle kaliteli ürünler birleştiğinde, Adana lezzetleri ortaya çıkıyor. Adana, Hatay, Gaziantep şehirlerini kapsayan bir turizm turunda; gastronomi, tarih, kültür-sanat destinasyonlarının en kalitelisini bulmak mümkün. Bölgede harika bir hafta geçirebilirsiniz. Bir gün kebabınızı yersiniz, bir gün içli köfte, analı-kızlı, güveç, nohutlu dolma yersiniz ve böylece yaşayan gastronomi şehri Adana'nın nimetlerini tadarsınız.

Bizim yaptığımız belediye başkanlığı artık sadece rutin belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmıyor. Kentimizin özelliklerini ortaya çıkarmak, tanıtmak bizim görevlerimiz arasında. Adana'daki festivallerimize, karnavallarımıza gelenler hem eğlenmek hem de kentimizin lezzetlerini tatmak için geliyorlar. Biz Adana'mızı tanıttıkça insanların Adana'ya olan ilgisinin artacağına inanıyorum. Adana misafirperver ve çok güzelliği, özelliği olan bir kent. Adana'ya gelin ciğerimi yiyin. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bahşettiği bu ülke çok değerli bir ülke. 'Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır' diyor Mustafa Kemal Atatürk. Biz işimizi en iyi şekilde yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: 'Biz İşimizi En İyi Şekilde Yapıyoruz' - Son Dakika

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