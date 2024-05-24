Adana Büyükşehir Belediyesi Haşerelere Karşı İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, 120 araç ve 450 personel ile haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı'na bağlı ilaçlama ekipleri, 450 personel ve 120 araç ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yerleşim yerlerindeki kritik noktalarda düzenli olarak Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanarak etkin sonuçlar elde ediliyor.

Ayrıca içinde yağmur suyu birikebilecek, kullanılmayan otomobil lastikleri toplanarak, hem sivrisinek üremesinin önüne geçiliyor hem de lastikler geri dönüşüme kazandırılarak, çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

Depremden etkilenen bölgelerde ve yıkım süreci devam eden binaların olduğu alanlarda ise gece ilaçlamalarına ağırlık verilerek, rögarlar, foseptik çukurları, yüzme havuzları ve atık depolama alanları düzenli olarak kontrol edilip ilaçlanıyor.