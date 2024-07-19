Adana'da Bacanağını Vuran Uzman Çavuşun Kurbanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Bacanağını Vuran Uzman Çavuşun Kurbanı Hayatını Kaybetti

Adana\'da Bacanağını Vuran Uzman Çavuşun Kurbanı Hayatını Kaybetti

Adana'da 21 gün önce uzman çavuş Gökhan Çelik tarafından vurulan Murat Akdöker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda Gökhan Çelik, eşi Hatice Çelik'i öldürürken, seken kurşunlarla 2 kişi yaralanmıştı.

19.07.2024 01:15
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ADANA'da 21 gün önce bacanağı olan uzman çavuş Gökhan Çelik, tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan Murat Akdöker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda Gökhan Çelik, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran öğretmen eşi Hatice Çelik'i öldürürken, seken kurşunlardan 2 kişi yaralanmıştı.

Olay, 28 Haziran'da saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Uzman Çavuş Gökhan Çelik, geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hatice Çelik ve bacanağı Murat Akdöker ile konuşmak üzere buluştu. Akdöker yönetimindeki 70 AAF 487 plakalı otomobilde taraflar arasındaki görüşme sırasında tartışma yaşanınca Gökhan Çelik, belinden tabancasını çıkarınca Hatice Çelik, panik ve korku içerisinde araçtan inip kaçmaya çalıştı. Bu sırada Gökhan Çelik, otomobilde direksiyonun babında bulunan bacanağı Akdöker'e, ardından da kaçmaya çalışan eşine ateş etti. Bu sırada seken kurşunlar tesadüfen olay yerinde bulunan İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'e (57) isabet etti.

EŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olduğu belirlenen Akdöker, Ağca ve Alagöz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Aktöker'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Cinayet şüphelisi Çelik ise olay yerinde polisin teslim olması ile ilgili uyarısına rağmen kaçmaya çalışınca ayağından vuruldu. Yaralı olarak kaçan Çelik, daha sonra yakalanarak tutuklandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayda ağır yaralanan Çelik'in bacanağı Murat Akdöker ise tedavi gördüğü özel hastanede 21 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: DHA

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